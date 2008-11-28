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Spor

Semih şoke ediyor!

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Semih Şentürk, ilk yarıyı kapatma tehlikesi ile karşı karşıya.

28 Kasım 2008 02:00


Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Semih Şentürk, ilk yarıyı kapatma tehlikesi ile karşı karşıya. Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Ankaraspor maçında sağ dizinden sakatlanan Semih Şentürk'ün, sağ dizinden operasyon geçirebileceği belirtildi.

Ankaraspor maçına sağ dizine aldığı bir darbe sonucu dizinde yırtık oluşan Semih'e iğne tedavisi uygulandığı ve bu yolla iyileştirilmeye çalışıldığı ifade edildi. Ancak iğne tedavisinin sonuç vermemesi ve Semih'in ağrılarının devam etmesi durumunda golcü futbolcu mecburen sağ dizinden operasyon geçirecek. Sağ dizinde ağrıları süren Semih'in operasyon geçirmesi durumunda ise ilk yarıyı kapatacağı belirtildi.

Ankaraspor maçında dizine darbe alan Semih, geçen sezon Galatasaray ile oynanan Fortis Türkiye Kupası maçında Servet Çetin'in müdahalesi ile yine aynı bölgeden sakatlanmıştı.


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