Semih Şentürk'ün Fenerbahçe 'nöbeti' sona eriyor

Nöbetçi golcü lakabıyla anılan Semih Şentürk’ün 14 yıllık Fenerbahçe kariyeri sona eriyor. Emektar golcü, 750 bin Euro’luk alacağından vazgeçince sarı lacivertli kulüp de bonservisini bedava verme kararı aldı. Şentürk, ara transferde yeni takımına imza atacak.

Hürriyet gazetesinden Ahmet Ercanlar'ın haberine göre, Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Semih Şentürk konusunu Başkan Aziz Yıldırım çözdü. Sezon başında kamp kadrosuna alınmayan futbolcunun durumu için menajeri Onur Erdem ile görüşen Yıldırım, “Semih’in tüm ödemelerini yapacağız. Kulübe bu kadar hizmeti olan bir futbolcunun bizde hakkı kalmaz” diyerek başka bir takıma gidebilmesi için sözleşmesinin feshedilmesine onay verdi. Bir süredir genç takımla çalışan nöbetçi golcü de bu jest karşılığında, alacağından fedakarlık etti. Yapılan anlaşmaya göre F.Bahçe, Semih’in devre arasına kadar alması gereken ücreti ödedi. Deneyimli futbolcu da sezonun geri kalanında alacağı 750 bin Euro'dan vazgeçti.

6 Kulüpten teklif var

Semih’in sözleşmesi önümüzdeki hafta içinde feshedilecek ve ara transferde istediği kulübe imza atabilecek. Sezonun ilk yarısını boşta geçiren emektar golcü, bu dönemde özel bir antrenör tutarak fiziki anlamda kayıp yaşamadı. Hatta yakınları, futbola açlığı nedeni ile Semih’in eskisinden de hırslı olduğunu vurguladı. Milli forvete, 4’ü yurt içi 2’si de yurt dışından olmak üzere 6 kulüpten teklif geldiği ifade ediliyor.

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