-SEMİH ŞENTÜRK'ÜN ACI GÜNÜ İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü, takımın golcü oyuncularından Semih Şentürk'ün vefat eden amcası için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, Tevfik Şentürk'ün (71) vefat ettiği haberinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilirken, ''Merhuma Allah'tan rahmet, değerli oyuncumuz Semih Şentürk ve Şentürk Ailesi'nin diğer fertlerine başsağlığı dileriz'' denildi. Merhum Tevfik Şentürk'ün cenazesinin, İzmir Bornova Çamdibi Mahallesi Birlik Camii'nde bugün ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.