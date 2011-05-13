T24 LogoT24 Logo
Spor

SEMİH ŞENTÜRK'ÜN ACI GÜNÜ İSTANBUL (A.A)

13 Mayıs 2011 17:28

-SEMİH ŞENTÜRK'ÜN ACI GÜNÜ İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü, takımın golcü oyuncularından Semih Şentürk'ün vefat eden amcası için başsağlığı mesajı yayımladı.  Mesajda, Tevfik Şentürk'ün (71) vefat ettiği haberinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilirken, ''Merhuma Allah'tan rahmet, değerli oyuncumuz Semih Şentürk ve Şentürk Ailesi'nin diğer fertlerine başsağlığı dileriz'' denildi.  Merhum Tevfik Şentürk'ün cenazesinin, İzmir Bornova Çamdibi Mahallesi Birlik Camii'nde bugün ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24