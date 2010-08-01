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Spor

SEMİH ŞENTÜRK'DEN TRABZONSPOR AÇIKLAMASI: İSTANBUL (A.A) 

01 Ağustos 2010 23:50

-SEMİH ŞENTÜRK'DEN TRABZONSPOR AÇIKLAMASI: İSTANBUL (A.A) - 01.08.2010 - Fenerbahçeli futbolcu Semih Şentürk, Trabzonspor ve Trabzon ile ilgili basında çıkan sözlerin kendisine ait olmadığını açıkladı. Semih, kendisine ait ''www.semihsenturk.com.tr'' adresli internet sitesinde yer alan açıklamasında, Trabzonspor ve Trabzon ile ilgili kendisinin ağzından yazılan haberleri yalanladı. Hiçbir zaman bu tarz söylemlerde bulunmayacağını belirten sarı-lacivertli oyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Ben profesyonel bir futbolculuğun yanında hoşgörü ve saygı kurallarını da çok iyi bilen ve bunları hayatımın her dönemine yansıtmaya çalışmış bir karaktere sahibim. Trabzonspor futbolumuzda 4. büyük olarak anılan büyük bir camiamızdır. Bu tarz söylemlerde bulunmam düşünülemez. Bu tarz haberlerin devamı halinde hukuksal tüm haklarımı yerine getireceğimi bildiririm. Ben Fenerbahçe Kulübü'nün sözleşmeli futbolcusuyum ve bir yıl daha sözleşmem var. Burada mutluyum. Aykut Kocaman ile birlikte yeni bir döneme giriyoruz. Yeni sezon öncesinde oldukça heyecanlıyım ve formamı kaptığım anda bir daha bırakmayacak bir performans sergileyerek, katıldığımız tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefliyorum. Taraftarlarımızdan tek isteğim bu tarz yalan ve uydurma haberlere inanmayarak desteklerini hiç azaltmasınlar.'' Bu arada Semih Şentürk, dün Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nevin Yanıt'ı da kutlayarak, ''Fenerbahçemizi ve tüm Türk halkını sevince boğan Nevin Yanıt'ı da kazandığı altın madalyadan dolayı kutluyorum. Kendisi ile şahsım adına gurur duydum. Başarılarının devamını diliyorum'' ifadesini kullandı.

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