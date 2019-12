-SEMİH ŞENTÜRK: HER ŞEY GERİDE KALDI TEGELEN (A.A) - 29.05.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 3 Haziran Cuma günü deplasmanda Belçika ile önemli bir maça çıkacak (A) Milli Takım'ın forvet oyuncularından Semih Şentürk, Türkiye'de önemli bir lig mücadelesinde her şeyin geride kaldığın ifade ederek, ''Her şey geride kaldı, üzülenler oldu, bizim gibi sevinenler oldu artık milli forma için büyük bir mücadele içine girdik'' dedi. Milli Takım futbolcuları, kamp yaptıkları Bilderberg Chateau Holtmühle Otel'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Semih Şentürk, Belçika ile çok kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, ''Tabi ki lig geride kaldı. Üzülenler oldu, bizim gibi sevinenler oldu. Artık o sayfayı geride bıraktık. Çünkü burada milli formayla büyük bir mücadele var. Belki Avrupa şampiyonası yolunda en kritik maçımız. Burada alınacak en kötü bir puan bile bizi ikinci yapacaktır. 3 puan belki en iyi 2. yapacaktır. Arkadaşlarımızla buluştuk iyi bir hazırlık kampı geçiriyoruz. İnşallah en kötü beraberlikle Türkiye'ye döneriz'' diye konuştu. Ligde yarışın ardından milli takımda bir bütünlük sağladıklarını anlatan Semih, ''Geçen sene biz de şampiyonluğu kaybetmiştik sonra ABD kampına gitmiştik. Bu sene de Trabzonsporlu oyuncular şampiyonluğu kaybettiler, buradalar. Galatasaraylı oyuncular ligi kötü geçirdiler. Bütün bunlar geride kaldı'' dedi. Trabzonsporlu futbolcularla aralarında şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşmaların olup olmadığı sorusuna Semih, ''Onlar bizi tebrik etti, biz onları tebrik ettik. Onlar da çok iyi mücadele verdiler. Herkes birbirini tebrik etti ve konu kapandı. Şu an milli takımdayız, milli takım için Belçika maçı nasıl geçer diye konuşuyoruz'' ifadelerini kullandı. Semih, Belçika maçıyla ilgili olarak da ''Belçika açısından da çok önemli bir maç. Onlar için ölüm kalım maçı gibi görünüyor. Çünkü beraberlik ve mağlubiyet durumunda Belçika'nın belki gruptaki şansı iyice azalacak. Çünkü biz avantajları elimize geçiriyoruz. Bizim açımızdan da çok önemli maç. Kontrollü oynayıp rakibin hatalarını bekleyip kazanmalıyız'' şeklinde konuştu. Teknik direktör Guus Hiddink ile ilgili görüşleri sorulan Semih, kendileriyle bir arkadaş gibi olduğunu ifade ederek, ''Çok tecrübeli ve sıcak kanlı. Herkesle seviyeli bir şekilde şakalaşıyor, gerektiği yerde de ciddi olabiliyor'' dedi. -EMRE GÜNGÖR: ''BU GÜZEL ORTAMI İYİ DEĞERLENDİRİP 3 PUAN ALMAK İSTİYORUZ''- Emre Güngör ise zorlu bir lig maratonunun ardından milli takım için bir araya geldiklerini, oluşan güzel ortamı iyi değerlendirip Belçika maçında 3 puan almak istediklerini kaydetti. Takımda güzel bir arkadaşlık ortamı bulunduğunu anlatan Emre, ''Çok zor bir ligi geride bıraktık. Bu seneyi takım olarak iyi geçirdiğimizi düşünüyoruz. Milli takım için de çok önemli bir hafta. Çok zorlu bir rakiple oynayacağız deplasmanda. Çok güzel bir ortamımız var, bu ortamı iyi değerlendirip 3 puan alıp Türkiye'ye dönmek istiyoruz'' diye konuştu. Türk futbolcuların Avrupa'da önemli transferlere imza atmalarının, milli takım için nasıl bir izlenim yarattığı sorusuna Emre, ''Milli takım için çok iyi bir izlenim oluştuğunu düşünüyorum. Avrupa'da Türk futbolcusu en iyi takımlarda oynamaya başladı. Bütün Türkiye'ye gurur veriğini düşünüyorum. Türk futbolcuların iyi takımlarda oynadıkları sürece Türkiye'ye daha iyi gözle bakıldığını düşünüyorum'' şeklinde konuştu. Belçika maçının sezon sonunda olmasının bir rehavet yaratıp yaratmayacağı sorusuna ise milli futbolcu, ''Buradaki herkes profesyonel olduğu için herkes görevlerini çok iyi biliyor. Lig bitti son bir maçımız var. Hepimiz ona konsantre olduk'' dedi.