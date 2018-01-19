Semih Şentürk: Aziz Yıldırım, Zico'ya 'Kezman'ı oynat' diye baskı yapıyormuş

Fenerbahçe'nin nöbetçi golcü lakaplı eski futbolcusu Semih Şentürk,Tivibu Spor’da Nihat Kahveci’nin konuğu oldu. Fenerbahçe’de oynadığı dönemde ‘Nöbetçi golcü’ diye anılan Eskişehirspor’u futbolcu, ‘’Zico bana gelip ‘ben seni oynatmak istiyorum ama Aziz Yıldırım bana Kezman’ı oynat diye bası yapıyor satacakmış’ açıklamasını yaptı’’ diye konuştu.

Fenerbahçe’den ayrılık süreci ile ilgili dargın olduğunu belirten Şentürk, Alex-Kocaman krizi ile ilgili, "Aykut Kocaman ile Alex'in anlaşamadığını düşünüyorum. Aykut Kocaman'la sürtüşmesi oldu. Aykut Kocaman şampiyon olduktan sonra Alex koşmazsa oynamayacak’ açıklamasını yaptı dedi.

Semih Şentürk’ü Tivibu Spor’a yaptığı açıklama şöyle:

‘’Alex, ağabeyim gibiydi’’

Kariyerimin yüzde 30, 40'ının sahibi Alex. Benim için çok özel birisidir. Hem aile yaşantısıyla örnek aldığım, hem antrenmanlarda, hem maçlarda... Yardımsever. Abim gibiydi. Öz abim olsa bana böyle davranmaz herhalde. Ben Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda bana Alex'i sordular. Şu anda oynadığım Eskişehirspor'da bile sordular.

Alex-Kocaman tartışması

Fenerbahçe'de yıllar önce Aykut Kocaman ile Alex arasında yaşanan kriz hakkında konuşan Şemih Şentürk, "Aykut Kocaman ile Alex'in anlaşamadığını düşünüyorum. Aykut Kocaman'la sürtüşmesi oldu. Aykut Kocaman'ın kamp başlamadan önce açıklaması vardı. Alex koşarsa oynayacak gibiydi. Aykut hocanın b öyle bir takıntısı var. Şampiyon olduktan sonra koşu mesafelerine yönelmeye başladı hep. Aykut hocanın prensibi ve çalışma şekilde. Haftada 3-4 antrenmanda koşu mesafelerine bakılır. Tahtada kim kaç km koştu ona bakılır." diye konuştu.

‘’Aziz Yıldırım, Zico’ya Kezman’ı oynat diye baskı yapıyormuş’’

İçerde Kasımpaşa maçı vardı. Mağluptuk, girdim. Alex'e asist yaptım. 2 dakika sonra galibiyet golünü attım. Yasin Çakmak ile Volkan Babacan kulübedeydi. Onlar dedi ki, gol atarsan kulübeye gel. Tepki olarak kafamda bir şey yok. Gol attım onların yanına oturdum. Böyle oturdum, gol sevinci yaptım. Sabah kalktım, her yer manşet. Gol sevincimi konuşuyorlar hocaya tepki gösterdi diye. Az oynadığım için ertesi gün idman var. Kramponlarımı bağlıyorum, sahaya çıkacağız. Bir baktım birisi arkamdan eşofmanını çekti. Bir baktım Zico. Bana mı tavır yapıyorsun? Sen böyle yapmazdın dedi. Yok arkadaşlarım çağırı dedim. Oğlum ben seni hep oynatmak istiyorum ama Aziz Yıldırım, Kezman'ı oynat diye baskı yapıyor. Satacakmış çünkü. Normalde kızmam lazım Aziz Yıldırım'ı niye dinliyorsun diye ama gelip böyle bir açıklama yapması da güzeldi.

‘’Dargınlığım var. Sessiz sedasız ayrılmamalıydım’’

Kimseye kin beslemem ama kırgınlığım, dargınlığım oldu. Şu an mesela Fenerbahçe'den ayrılalı 4.5 sene oldu. Niçin ayrıldığımı bilmiyorum. Aziz Başkan ile görüşme talebinde bulundum. Maalesef görüşemedim. CEO ile görüştürdüler. Vefasızlık var diye düşünüyorum. Benden sonra çok kişi ayrıldı. Kimseyle böyle güzel bir şekilde ayrılmadığını düşünmüyorum. Galatasaray kulübüne bakıyorsun. Geçen hafta Sabri gidiyor maça, plaket veriyorlar. Bunlar güzel şeyler. Ben ölünceye kadar Fenerbahçe'de oynamayacaktım ama güzel bir şekilde ayrılabilirdim. Sessiz sedasız ayrıldım ve 14-15 senenin karşılığı bu olmamalıydı.