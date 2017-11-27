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Spor

Semih Şentürk: 4 aydır 5 kuruş para almadan idmanlara maçlara çıkıyoruz

''Her şeyin bir sonu var''

27 Kasım 2017 18:24

Çalkantılı günler geçiren TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un tecrübeli golcüsü Semih Şentürk "4 aydır 5 kuruş para almadan idmanlara maçlara çıkıyoruz, her şeyin bir sonu var ama. Bu süreç devam ederse orada oynatacak futbolcu bulamazlar" dedi.

Semih Şentürk Eskişehirspor’da yaşanan sıkıntılar ile ilgili şunları söyledi… “Eskişehirspor’un bu kadar sahipsiz kalacağını hiç tahmin etmiyordum. Dikkat çekmek için bunu yaptık. 4 aydır 5 kuruş para almadan idmanlara maçlara çıkıyoruz, her şeyin bir sonu var ama. Bu süreç devam ederse orada oynatacak futbolcu bulamazlar. Eskişehirspor terk edilmiş bir takım gibi duruyor. Taraftarı bu takımı sahiplenmese daha kötü günler görürdü”(Skor)

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