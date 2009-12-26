Semih PFDK'da

T24 - Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Semih Şentürk, Disiplin Kurulu'na sevkedildi.
Fenerbahçe'nin sahasında Altay'ı 3-0 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası (A) Grubu maçından sonra, soyunma odasına giderken karşılaşmanın hakemi Özgüç Türkalp'e yönelik sözleri rapora yansıyan Semih Şentürk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderildi.
Özgüç Türkalp, kupa maçının 29. dakikasında Semih'in kaydettiği golü elle oynama gerekçesiyle iptal etmişti.
Milli futbolcuya, Disiplin Talimatı'nın 'hakaret' başlıklı 40. maddesine göre 2 maç müsabakalardan men cezası gelebileceği ileri sürüldü.