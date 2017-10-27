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Semih Özakça'ya Kılıçdaroğlu'ndan telefon, HDP'li vekillerden ziyaret

Tutukluluğu devam eden Nuriye Gülmen halen hastanede tutuluyot

27 Ekim 2017 11:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Olağanüstü Hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edildikten sonra "İşimizi geri istiyoruz" diyerek Nuriye Gülmen ile başlattıkları açlık grevi sonrası tutuklanan ve çıkarıldığı üçüncü duruşmada şartlı tahliye edilen Semih Özakça'yı arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

HDP milletvekilleri Mithat Sancar ve Filiz Kerestecioğlu da Özakça'yı evinde ziyaret etti.

KHK ile ihraç edildikten sonra yaptıkları eylemler nedeniyle Nuriye Gülmen’le tutuklanan ve geçen günlerde tahliye edilen öğretmen Semih Özakça, 200 günü aşkın süredir açlık grevinde. Kilosu yarı yarıya azalan ve sağlık durumu her geçen gün daha da kritik bir hal aldığı aktarıldı. Kılıçdaroğlu, tahliye edilen Özakça'yı arayarak sağlığına ve hukuki sürecine ilişkin bilgi aldığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu ayrıca ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan ve önceki gün tahliye edilen gazeteci Murat Aksoy ve Atilla Taş’la da telefonda görüştü.

Özakça ile birlikte 231 gündür eylemini sürdüren ve üçüncü duruşmaya doktorunun 'uygun bulmaması' nedeniyle mahkemeye çıkarılmayan akademisyen Nuriye Gülmen halen hastanede tutuluyor. İki eğitimcinin tutuklanmasıyla açlık grevine başlayan Esra Özakça ise 150 günü aşkın süredir eylemini sürdürüyor.

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