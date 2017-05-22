Semih Özakça'nın eşi ve annesi de açlık grevine başladı

Açlık grevinde olan eğitimciler Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in gözaltına alınmasının ardından Özakça'nın annesi ve eşi de açlık grevine başladığını duyurdu.

KHK ile ihraç edilen ve işlerine geri dönmek amacıyla 75 gündür açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın gözaltına alınması üzerine eşi Esra Özakça ile annesi Sultan Özakça da süresiz açlık grevine başladı.

DİHABER'de yer alan habere göre Anne Sultan Özakça, “Bir şey istemek suçsa, ben de çocuğumun arkasından bugünden itibaren açlık grevine başlıyorum” açıklaması yaptı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça da, “Açlık grevinden mi korkuyordunuz, ben ve Semih’in annesi bugünden itibaren açlık grevine başlıyoruz” dedi.