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Semih Özakça'nın annesi gözaltına alındı

Yolu keserek "Nuriye ve Semih'i öldürtmeyeceğiz" pankartı açtılar

04 Ağustos 2017 17:43

Açlık grevini sürdüren Nuriye Gülmen'in kardeşi Beyza Gülmen ile Semih Özakça'nın annesi Sultan Özakça Atatürk Bulvarı üzerinde yol kapatma eylemi yaptı. Polisin müdahale ettiği eylemde  Sultan Özakça ve Gülmen’in kardeşi Beyza Gülmen'le birlikte diğer iki kişi de gözaltına alındı.  Gözaltına alınan direnişçiler, daha sonra serbest bırakıldı.

Duvar'da yer alan habere göre Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde "işimi geri istiyorum" eylemi 250 günü aşkın süredir devam ediyor. Açlık grevinde 149 günü geride bırakan Nuriye Gülmen’in kardeşi Beyza Gülmen ve Semih Özakça’nın annesi Sultan Özakça ile birlikte iki kişi Atatürk Bulvarı üzerinde eylem yaptı. Gülmen ve Özakça’nın isminin yer aldığı pankartı açan eylemcilerin yol kapama eylemine polis müdahale etti. Polisin müdahalesi sonucu Özakça’nın annesi Sultan Özakça ve Gülmen’in kardeşi Beyza Gülmen, iki kişi ile birlikte gözaltına alındı.

Veli Saçılık, Twitter adresinden gerçekleştirilen eylemin videosunu paylaşarak şunları söyledi: "Semih Özakça'nın annesi Sultan Ana, Nuriye Gülmen'in kardeşi Beyza ile birlikte toplam dört kişi Ankara Kızılay'da gözaltına alındı."

Semih Özakça'nın annesi Sultan Özakça ve Nuriye Gülmen'in kardeşi Beyza Gülmen de dahil toplam 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan direnişçiler, daha sonra serbest bırakıldı.

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