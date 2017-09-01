Semih Özakça'dan bayram mesajı: Direnişi büyütmenin onuruyla bayramınızı kutluyorum

KHK ile ihraç edildikten sonra “İşimi geri istiyorum” eylemi başlatan öğretmen Semih Özakça, açlık grevinde 176 günü geride bıraktı. Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü içerisindeki hastahanede kalan Özakça, Kurban Bayramı öncesi bir mesaj paylaştı.

“Bir bayramı daha direnişimizin coşkusuyla hapishane hücrelerinde karşılıyoruz” diyen Özakça’nın mesajı şu şekilde:

“Umudun yok edilmeye çalışıldığı günlerde açlığımızla umudu büyütüyor; zafere her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. OHAL koşullarında direnmenin, direnişi büyütmenin onuruyla bayramınızı kutluyor; özgür gelecek günlerin zafer coşkusuyla sıkıca kucaklıyorum.”