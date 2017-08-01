Semih Özakça anlattı: Kafamı bastırdılar, nefessiz bıraktılar

Açlık grevini sürdüren öğretmen Semih Özakça tutuklu olduğu Sincan Ceza İnfaz Kurumu'ndan hastaneye sevk edildiği geceyi yazdı .Slogan atmasını engellemek için ağzını kapattıklarını söyleyen Özakça, “Kafama bastırıyorlar; adeta beni boğarak nefessiz bırakıyorlardı” dedi.

Açlık grevinin 143’ncü gününde kaleme alınan yazıda Özakça hastaneye götürülmek için gelen gardiyanların baskın yapar gibi geldiklerini ve talimatı okuduklarını söyledi.

Özakça’nın gardiyanların “Tek başına yaşamını idame ettiremeyeceğinden kampus hastanesine…” sözlerine cevabı “avukatlarıma ve yakınlarıma yarın haber vereyim, böyle gece yarısı sessiz sedasız gitmeyeceğim” oldu.

"Ben kafasına bastırırım hareket edemez"

Koğuş içerisinden ambulansa götürülen Özakça sedyeye bağlandığını ve doktorların, “Seni muayene ve tedavi etmek istiyoruz” dediğini aktardı. Ambulans içerisindeki askerlerin hastaneye nasıl götürecekleri üzerine konuştuklarını belirten Özakça bir askerin, “Ben kafasına bastırırım hareket edemez” dediğini ve “Bir kadını daha almaya gideceğiz” sözleriyle Nuriye Gülmen’in de hastaneye götürüleceğini anladığını yazdı.

Koğuşunda kalan eşyaların hastaneye getirilmesini talep eden Özakça’ya gitarı ‘diğer hastaları rahatsız edebileceği’ gerekçesiyle verilmedi. Nuriye Gülmen ile yan yana odalarda olduklarını belirten Özakça hastaneye sevk edilmelerinin nedenini ise şöyle anlattı: “Zorla hastaneye kaldırma uygulamasına zemin hazırlayan etken muhtemelen bugün veya yarın verilecek olan AİHM kararını etkileyerek bizim açımızdan olumsuz sonuç çıkarılmak istenmesidir.”