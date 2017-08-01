T24 LogoT24 Logo
Gündem

Semih Özakça anlattı: Kafamı bastırdılar, nefessiz bıraktılar

Özakça, 143 gündür açlık grevinde

01 Ağustos 2017 17:28

Açlık grevini sürdüren öğretmen Semih Özakça tutuklu olduğu Sincan Ceza İnfaz Kurumu'ndan hastaneye sevk edildiği geceyi yazdı .Slogan atmasını engellemek için ağzını kapattıklarını söyleyen Özakça, “Kafama bastırıyorlar; adeta beni boğarak nefessiz bırakıyorlardı” dedi.

Açlık grevinin 143’ncü gününde kaleme alınan yazıda Özakça hastaneye götürülmek için gelen gardiyanların baskın yapar gibi geldiklerini ve talimatı okuduklarını söyledi.

Özakça’nın gardiyanların “Tek başına yaşamını idame ettiremeyeceğinden kampus hastanesine…” sözlerine cevabı “avukatlarıma ve yakınlarıma yarın haber vereyim, böyle gece yarısı sessiz sedasız gitmeyeceğim” oldu.

 

"Ben kafasına bastırırım hareket edemez"

Koğuş içerisinden ambulansa götürülen Özakça sedyeye bağlandığını ve doktorların, “Seni muayene ve tedavi etmek istiyoruz” dediğini aktardı. Ambulans içerisindeki askerlerin hastaneye nasıl götürecekleri üzerine konuştuklarını belirten Özakça bir askerin, “Ben kafasına bastırırım hareket edemez” dediğini ve “Bir kadını daha almaya gideceğiz” sözleriyle Nuriye Gülmen’in de hastaneye götürüleceğini anladığını yazdı.

Koğuşunda kalan eşyaların hastaneye getirilmesini talep eden Özakça’ya gitarı ‘diğer hastaları rahatsız edebileceği’ gerekçesiyle verilmedi. Nuriye Gülmen ile yan yana odalarda olduklarını belirten Özakça hastaneye sevk edilmelerinin nedenini ise şöyle anlattı: “Zorla hastaneye kaldırma uygulamasına zemin hazırlayan etken muhtemelen bugün veya yarın verilecek olan AİHM kararını etkileyerek bizim açımızdan olumsuz sonuç çıkarılmak istenmesidir.”

ETİKETLER

Semih ÖzakçaNuriye Gülmenaçlık grevleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24