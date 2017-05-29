Açlık grevinin 76. gününde tutuklanan öğretmen Semih Özakça açlık grevini bitirme şartını açıkladı. Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün'ün cezaevinde ziyaret ettiği Özakça, "Eğer hükümet işten atılanları geri alacağını taahhüt eder ve toplumsal muhalefet de bunun takipçisi olacağını deklare ederse, açlık grevini ancak o zaman bırakırız" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, KHK ile ihraç edilen ve 82 gündür açlık grevinde olan eğitimciler Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in eylemi cezaevinde sürüyor.

Özakça'yı cezaevinde ziyaret eden eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, Özakça'nın tam 21 kilo kaybettiğini duyurdu.

Görüşmenin notlarını açıklayan Aygün, "'Eğer hükümet işten atılanları geri alacağını taahhüt eder ve toplumsal muhalefet de bunun takipçisi olacağını deklare ederse, açlık grevini ancak o zaman bırakırız' dedi, bu cümle önemli" açıklamasında bulundu.

Aygün'ün görüşmeye ilişkin notları şu şekilde:

Bugün sabah, Ankara Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu üyesi avukat Cem Cihan ile beraber, İçişleri Bakanının 'terör örgütü üyesi' ilân ettiği Semih Özakça'yı, tutulu bulunduğu Sincan F 1 Hapishanesinde ziyaret ettim.

* Semih bugün açlık grevinin 81. günündeydi,

* Açlık grevi boyunca 21 kilo kaybetmiş,

* 'Tutuklanmamız talimatla oldu' diye konuştu,

* Hapishaneye 5 gündür konulduğu halde hakkında 2 soruşturma birden açılmış: Biri 'açlık grevi yapmak'tan, öteki ise 'ayakkabılarını çıkardığı halde eline alıp sallamayı reddettiği' gerekçesiyle,

* İkinci soruşturmayı anlamanız için açıklayalım: Avukat görüşüne gelen her tutuklunun ayakkabıları zorla çıkartılıyor ve tutuklunun eline alıp sallaması gerekiyor, bu işlem gelişte de gidişte de mecburi tutuluyor, hapishanede konulan keyfi 'kurallar'dan biri de bu,

* İlk 2 gün tek başında bir hücrede kalmış, daha sonra 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla tutuklanan bir genci yanına vermişler,

* Hapishaneye girdiği anda doktor kendisini muayene etmiş ve 'açlık grevini bırak' telkininde bulunmuş, Semih kabul etmemiş,

* Günde 3 defa sağlıkçı kontrol ediyor, şeker, tansiyon ve nabız ölçümü yapıyor,

* Hapishane yönetimi B 1 vitamini almasına engel oluyor, B 12 veriyor, Semih 'B 1 alamadığımdan güç kaybım var' dedi,

* Sağlık memuruyla biz de görüştük, 'elinden geleni yaptığını' bize söyledi,

* Semih, 'Gardiyanların keyfi ve baskıcı davrandığını' bize örnekleriyle anlattı,

* 'Eğer hükümet işten atılanları geri alacağını taahhüt eder ve toplumsal muhalefet de bunun takipçisi olacağını deklare ederse, açlık grevini ancak o zaman bırakırız' dedi, bu cümle önemli,

* Eşine, annesine, hepinize selam söyledi..

* Hal böyle..