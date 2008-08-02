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Spor

Semih oldukça iddialı

Semih Şentürk: Devler Ligi, Türkiye Kupası ve Lig'de mutlu sona ulaşarak taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz''

02 Ağustos 2008 03:00

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Semih Şentürk'ün yenilenen kişisel web sitesi yayın hayatına başladı. Turkcell Süper Lig'in son gol kralı Semih, kendisine ait ''www.semihsenturk23.com'' adlı web sitesiyle hayranlarının karşısına çıktı.

 

Yeni internet sitesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Semih, ''Kendi adıma daha önce açmış olduğum semih23.com sitesi ile futbolcular arasında web sitesi sahibi olan ilk kişiler arasındaydım. Ancak zaman darlığı ve maçların sıkışıklığından oldukça detaylı olarak web sitem ile ilgilenemiyordum. Yeni bir tasarım ve güncel içeriği olarak yeniden sitemi yapılandırmak istedim. Günümüzde gelişmekte olan teknolojileri takip etmekteki merakım da bu kararı almamda etkin oldu" dedi.

 

Esas amacının Fenerbahçe taraftarına en doğru bilgileri vermek olduğunu belirten Semih, "En önemli sebeplerimden bir tanesi de tabii ki büyük Fenerbahçe taraftarına, kişisel olarak en doğru bilgilere ulaşmaları açısından web sitemi tekrardan güçlü bir içerik ile açmak istedim. Mesajlar sayfasından tarafıma mesajlarınızı atabilirsiniz. Okuyacağımdan ve fırsatını bulduğum zamanlarda geri döneceğimden emin olabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.

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