-SEMİH, KRAMPON TANITTI İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Semih Şentürk, yeni sezonda giyeceği adidas F50 adiZero kramponu basına tanıttı. Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki Intersport mağazasında kramponu tanıtan Semih, Dünya Kupası'nda Messi gibi yıldızların giydiği adidas F50 adiZero'yu yeni sezonda Turkcell Süper Lig'de kendisinin de giyeceğini söyledi. Semih, ''Bu kramponla kaç gol atarsın?'' şeklindeki soru üzerine, ''Bu kramponun özelliği hafif olması, hareketlerini çok çabuk yapabilirsin. Oynadığım takdirde inşallah bu ayakkabıyla çok goller atarım. İnşallah ayakkabı bu sene bana uğurlu gelir. 2007-08 sezonunda 17 golle gol kralı olmuştum. İnşallah bu sene bu ayakkabıyla daha önce yaşadığım gol krallığında attığım 17 golden daha fazla gol atarım'' diye konuştu. Semih, tanıtımda Fenerbahçeli taraftarlara imza da dağıtıp, onlarla fotoğraf da çektirdi. -KRAMPONUN ÖZELLİĞİ- ''Dünyanın en hafif kramponu'' olduğu belirtilen adidas F50 adiZero'nun 165 gram ağırlığında olduğu kaydedildi. Bu kramponu 2010 Dünya Kupası'nda Arjantinli Lionel Messi, Hollandalı Arjen Robben, İspanyol David Villa gibi yıldızların giydiği ifade edildi. Kramponun tüm ''adidas Shop'' ve adidas yetkili satıcılarında satışa sunulduğu bildirildi.