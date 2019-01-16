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Spor

Semih Kaya, yeniden Galatasaray'da!

Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag'a transfer olmuştu

16 Ocak 2019 21:01

Galatasaray, genç oyuncusu Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferinin ardından, eski oyuncusu Semih Kaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

TRT Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz sezon 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya'yı bedelsiz olarak kiraladı.

Ozan Kabak'ın satılması, Serdar Aziz'in ise kadro dışı kalmasıyla birlikte stoper bölgesinde Marcao, Maicon ve Ahmet Çalık kalmıştı.

Terim de onay verdi

Kulübün mali tablosu ve FFP kriterleri nedeniyle Galatasaray’ı düşünerek ekonomik adımlar atmaya çalışan sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim’in de onayı ile Semih Kaya’yı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladı.

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