Semih Kaya yeniden Galatasaray'da

Galatasaray Semih Kaya'yı yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Tecrübeli savunmacıyla anlaşma sağlandı.

Semih Kaya, son olarak Yeni Malatyaspor'daki sözleşmesini feshetmişti. Galatasaray serbest oyuncu statüsündeki 30 yaşındaki stoper ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Kaya’nın sağ bekte de forma giyebilmesi teknik heyetin transfere sıcak bakmasına neden oldu.

32 yaşındaki futbolcu 2011-2017 yılları arasında aralık Galatasaray'da görev yaptı.

Ardından 3 sezon Sparta Prag'da forma giyen milli futbolcu, geçen sezon başında Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu. (NTV Spor)