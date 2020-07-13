Semih Kaya'nın Sparta Prag macerası sona erdi

Sparta Pag Kulübü, sözleşmesi sona eren Semih Kaya'nın takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Çekya Kulübü, Semih Kaya ile yolların ayrıldığını bildirirken oyuncuya bugüne yaptığı katkılar nedeniyle teşekkürlerini iletti.

2017 yılında 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, 2018-19 sezonu devre arasında Galatasaray'da kiralık olarak mücadele vermişti.

Semih Kaya, altyapısından yetiştiği Galatasaray ile 4 lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Oyuncunun ismi yeni sezon için yeniden Galatasaray ile anılıyor.



Yeni yabancı sınırının ardından Türk oyunculara ihtiyaç duyan sarı kırmızılılarda savunma için adaylardan biri de hiç kuşkusuz Semih Kaya olacak.