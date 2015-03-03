Semih Kaya Manisa maçıyla dönüyor

Döndü dönecek derken son haftalarda birçok maçı riske edilmemek adına kaçıran Galatasaray savunmasının kilit ismi Semih Kaya, Türkiye Kupası'ndaki Manisaspor sınavıyla formasına kavuşuyor.

24 yaşındaki savunmacı, Hakan Balta ile birlikte savunmanın göbeğinde görev yapacak. Maç eksiği olduğu için Fenerbahçe derbisinde oynaması beklenmeyen Semih’in, Koray Günter’den formayı nasıl geri alacağı ise merak konusu.

Galatasaray kampa girdi

Türkiye Kupası’nda oynanacak Manisaspor maçı hazırlıklarına dün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla başlayan Galatasaray için bu çalışma, aynı zamanda son idman oldu. Sarı-Kırmızılı ekip, 2 günlük iznin ardından yapılan bu idmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.