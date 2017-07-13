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Spor

Semih Kaya imza için Prag'a gitti

26 yaşındaki stoper, Galatasaray altyapısında yetişmişti

13 Temmuz 2017 12:59

Galatasaray'da 'lider' özellikli Çek stoper Tomas Ujfalusi ile birlikte oynadığı dönemdeki performansıyla beğeni toplayan ve ardından düşüşe geçen Semih Kaya, Sparta Prag'a transfer oldu. 26 yaşındaki stoper, Çekya ekibiyle sözleşme imzalamak için ülkenin başkenti Prag'a gitti.

BeINSports'un haberine göre; Galatasaray altyapısında yetişen Semih Kaya, THY'nin tarifeli seferiyle saat 06:00'da menajeri ile birlikte Çekya'nın Prag şehrine gitti. 

Sparta Prag'la anlaşan sarı-kırmızılı futbolcunun, yıllık 1.4 milyon euro alacağı ileri sürüldü.

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GalatasaraySemih KayaSparta PragtransferstoperPragÇekya

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