Semih: İlk maçı unuttuk



Milli futbolcu Semih Şentürk, İspanya maçı öncesi yaptığı açıklamada, "İlk maça hepimiz üzüldük ancak bunu üzerimizden attık. Umarım bugün kazanan taraf biz oluruz" dedi.



Milli futbolcular Nihat Kahveci, Arda Turan, Semih Şentük ve Tuncay Şanlı, A Milli Takım'ın bugün İspanya ile oynayacağı maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.



İspanya'dan en az 1 puanla dönebileceklerini ve bu puanı alabilecek oyunu oynadıklarını ifade eden Semih, yenilgiye herkesin üzüldüğünü ancak bunu üzerlerinden attıklarını söyledi.



"Umarım bugün kazanan taraf biz oluruz" diyen Semih, "İspanya ile oynuyoruz diye korkumuz yok. Kazanmak istiyoruz. İspanya yenilmeyecek bir takım değil. Bunu herkes sahada görecek" şeklinde konuştu.



Semih, Madrid'deki karşılaşmada oyundan alınmasıyla ilgili bir soruya, "Oyundan çıkmam da tek kararı verecek, tek sorumlu Fatih hocadır. Önemli olan burada benim çıkmam veya takımın o anki beraberlik durumu değil. Sonuçta ben çıktım yerime Ayhan abi girdi, ondan sonra Gökhan Ünal girdi" yanıtını verdi.



