-SEMİH İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 24.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren milli futbolcu Semih Şentürk, takımıyla bugün itibarıyla transfer görüşmelerinin başladığını açıkladı. Mecidiyeköy'deki Cevahir Alışveriş Merkezindeki Adidas mağazasında taraftarlara imza dağıtan Semih, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, takımıyla transfer görüşmelerine başladığını söyledi. Milli futbolcu, zorlu bir yarışın ardından ligde şampiyonluğa ulaştıklarını belirterek, ''İnşallah seneye Şampiyonlar Ligi'nde de takımın güzel şeyler başaracağını düşünüyorum'' dedi. Bunun üzerine bir gazetecinin, ''Kontratın bitti, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe forması giyecek misin?'' sorusuna karşılık Semih, ''Fenerbahçe ile bugünden itibaren görüşmeler başladı. Geleceğimle ilgili kararı verirken, hem ailemi hem çocuklarımı düşünmek zorundayım. Hayırlısı neyse o olacaktır. Milli takımdan sonra kesin karara varacağıma inanıyorum'' ifadesini kullandı. Semih, ''Galatasaray'dan teklif geldi mi?'' sorusu üzerine ise ''Kontratım bitti, teklifler oluyor ama takım ismi veremem. Tabi ki ben serbest futbolcuyum, kontratım bitti. Teklifler olacaktır. Ama en iyi kararı vereceğimi düşünüyorum'' diye konuştu.