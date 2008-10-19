Semih ile 90+5'te



Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 3-2 yendi. Sarı-lacivertli takım etkisiz bir oyun sergilediği karşılaşmada galibiyete Semih'in 90+5'te attığı golle ulaştı.





Turkcell Süper Lig'de aldığı sonuçlarla zirve yarışının uzağında kalan Fenerbahçe, 7. hafta karşılaşmasında son sıradaki Kocaelispor'a konuk oldu.



Karşılaşmanın 22. dakikasında Taner'in golüyle 1-0 yenik duruma düşen sarı-lacivertli takım, 64. dakikada Güiza ve 67. dakikada Uğur Boral'ın attığı gollerle skoru 2-1'e taşıdı.



Ev sahibi Kocaelispor 78. dakikada Jestroviç'in golüyle skora denge getirirken, 90+5'te sahneye çıkan Semih Şentürk attığı golle Fenerbahçe'ye 3-2'lik galibiyeti getirdi.





KOCAELİSPOR: 2 - FENERBAHÇE: 3

Stat: İzmit İsmetpaşa

Hakemler: Bülent Yıldırım xxx, Selçuk Kaya xxx, Muhittin Gürses xxx



Kocaelispor: Serdar Kulbilge xx, Musa Büyük xxx (Dk. 90 Murat Hacıoğlu ?), Tolga Seyhan xxx, Dorde Tutoriç xx, Volkan Bekiroğlu xx, Bülent Bölükbaşı xx, Semavi xxx, Kemal Arslan xxx, Serdar Topraktepe xx, Serhat Akın x (Dk. 46 Fransergio ?)(Dk. 59 Jestroviç xxx), Taner Gülleri xx



Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Önder x (Dk. 46 Ali Bilgin xx), Lugano xx, Edu xx, Roberto Carlos xx, Kazım xx (Dk. 55 Gürhan xxx), Alex xx, Güiza xxx, Selçuk xx, Semih xxx, Uğur Boral xxx (Dk. 69 Deniz x)



Goller: Dk. 22 Taner Gülleri, Dk. 78 Jestroviç (Kocaelispor), Dk. 64 Güiza, Dk. 67 Uğur Boral, Dk. 90+5 Semih (Fenerbahçe)



Sarı Kartlar: Dk. 7 Tolga Seyhan, Dk. 66 Semavi, Dk. 71 Musa Büyük, Dk. 90 Serdar Kulbilge (Kocaelispor), Dk. 7 Lugano, Dk. 25 Semih, Dk. 28 Alex, Dk. 78 Edu, Dk. 89 Ali Bilgin (Fenerbahçe)





İLK YARI



3. dakikada Serhat Akın'ın ceza alanı dışından sol çarprazdan çektiği sert şutta top, kaleci Volkan Demirel'in solundan az farzla auta gitti.



17. dakikada Alex'in pasıyla ceza alanına giren Güiza'nın şutunda, Musa Büyük'ün ayaklarına çarpan top savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.



22. dakikada Semavi'nin arapasıyla ceza alanına giren Taner Gülleri'nin plase vuruşunda, top Volkan Demirel'in solundan filelere gitti: 1-0.



26. dakikada Volkan Bekiroğlu'nun ceza alanı dışından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.



38. dakikada Selçuk'un sağdan ortasında, ceza alanında topu göğsüyle yumuşatan Güiza'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Serdar Kulbilge'nin müdahalesiyle kornere gitti.



Maçın ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI

64. dakikada Semih'in pasıyla ceza alanına giren Güiza'nın plase vuruşunda, kaleci Serdar Kulbilge'yi geçen topa kale çizgisi üzerinde Bülent Bölükbaşı'nın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.



67. dakikada Güiza'nın sağdan pasında ceza alanında uygun pozisyondaki Uğur Boral'ın vuruşunda, üst direğe de çarpan top filelere gitti: 2-1.



78. dakikada Musa Büyük'ün sağdan ceza alanına gönderdiği top, Deniz'in müdahalesine karşın uygun pozisyondaki Jestroviç'te kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.



Karşılaşmanın 5. uzatma dakikasında sağdan ceza alanına giren Güiza'nın arapasıyla buluşan Semih'in plase vuruşunda, top kaleci Serdar Kulbilge'nin solundan Kocaelispor filelerine gitti: 3-2.



Maç Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyetiyle sona erdi.

