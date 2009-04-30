'Semih için teklif yok'

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının kaptanı Semih Şentürk ile ilgili bugüne dek kulübe gelen bir transfer önerisi bulunmadığını bildirdi.



Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, medyada "Semih'in kısmeti açıldı" başlığıyla yer alan haber hatırlatılırken, golcü oyuncu için yapılmış hiçbir öneri olmadığı kaydedildi.



Açıklamada, "Kaptanımız Semih Şentürk, haberde adı geçen Fiorentina, Real Betis ve Blackburn Rovers gibi kulüplerden daha büyük bir camia olduğumuzu bilecek düzeyde Fenerbahçeli'dir. Haberin içeriğinden, bu iddiada bulunanların, kulübümüzün ve futbolcumuzun büyüklüğünü kavrayamadığı anlaşılmaktadır" denildi.

