Semih gün sayıyor!

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Semih Şentürk, futbolu çok özlediğini, bir an önce sahalara dönmeyi iple çektiğini vurgulayarak, ''Sakatlığımın tamamen geçtiğini söyleyebilirim. Kocaelispor maçında hocamın da görev vermesi halinde oynamayı çok istiyorum'' dedi.



Milli futbolcu, kendisine ait internet sitesinde, ''Güzel günler bizi bekliyor'' başlığıyla yer alan yazısında, sezon başında yaşadıkları sakatlık ve talihsizliklerden dolayı sezona kötü bir başlangıç yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



''Bunu düzeltmek tabi ki biz futbolcuların elinde. Hocamıza yapılan eleştirilere rağmen, taktik ve teknik olarak gerçekten çok iyi antrenman yaptırıyor. Hocamızın bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Antrenmanlarda aldığımız taktiği, futbolcu arkadaşlarımla birlikte sahaya yansıtıp, sorumluluk aldığımız taktirde, bu şanssız ve kötü başlayan sezonda, şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu göstereceğimiz inancını taşıyorum.''



Yaklaşık 5 haftadır yaşadığı ciddi sakatlıktan dolayı takımla birlikte çalışmalara katılamadığına dikkat çeken Semih, ''Önemli lig ve Avrupa Kupası maçlarında görev alamadığım için çok üzgünüm. Ayrıca milli takım formamdan da ayrı kalmak beni üzen etkenler arasında ilk sıralarda. Futbolu çok özledim. Bir an önce sahalara dönmeyi iple çekiyorum. Son 3 gündür takımla birlikte çalışmalara başladım ve sakatlığımın tamamen geçtiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki lig maçı olan Kocaelispor maçında hocamın da görev vermesi halinde oynamayı çok istiyorum'' dedi.



Semin Şentürk, sezona güzel başlamışken bu şekilde sakatlık yaşamanın çok üzüntü verici bir durum olduğunu belirterek, sakatlıktan kurtularak eski güzel günlerine dönmek istediğini kaydetti.



Sarı-lacivertli taraftarlardan destek beklediklerini anlatan golcü futbolcu, şunları ifade etti: ''Büyük Fenerbahçe taraftarı bizlere her zaman destek vererek adından söz ettirmiştir. İyi günde kötü günde yanımızda olmuştur. Onlardan bir ricam var. Bu kötü günlerde bizlere tam destek olsunlar. Ancak onların sayesinde bu günleri atlatıp hep birlikte güzel başarılar yakalayabiliriz.



Özellikle Kadıköy'deki maçlarımızda taraftarlarımıza büyük görev düşüyor. Maç içinde hata yapan arkadaşlarım oluyor. Futbol bir oyun. Herkes hata yapabilir. Ben de dahil olmak üzere. Lütfen tepki yerine destek olmayı deneyin. Göreceksiniz ellerinden gelen en iyi görevi sizler için yerine getireceklerdir.''



Turkcell Süper Lig'de hafta sonunda Kocaelispor ile yapacakları maça da değinen Semih, şunları kaydetti:



''Kocaelispor ile başlayan bir seri yaparak, geç de olsa taraftarlarımızı sevindirmek ve 3 kulvarda yarıştığımızı göstermek istiyoruz. Sakat futbolcularımızın da takıma dönmesi ile geçen sene bıraktığımız noktadan daha ilerisine gitmek için tüm taraftarlarımızdan destek bekliyoruz.''