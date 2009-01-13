Semih geri dönüyor!



Fenerbahçe futbol takımının golcü futbolcusu Semih Şentürk, sakatlığının tamamen geçtiğini ve teknik direktör Aragones'in görev vermesi halinde Eskişehirspor maçında oynayabileceğini söyledi.



Semih, FB TV'ye yaptığı açıklamada, son bir haftadır takımla birlikte çalıştığını vurgulayarak, ''Sakatlığım tamamen geçti. Kendimi iyi hissediyorum. Bir aksilik olmadığı takdirde ve hocam da görev verirse, kupadaki Eskişehirspor maçında sahada olabilirim'' dedi.



Teknik Direktör Luis Aragones'in, Fortis Türkiye Kupası'nda Tokatspor ile deplasmanda yapılan maçta kendisine görev vermeyi düşündüğünü, ancak olumsuz saha koşulları nedeniyle bunun gerçekleşmediğini anlatan Semih, şöyle konuştu: ''Tokat'taki olumsuz saha koşulları nedeniyle İstanbul'da kalıp, güç toplamam daha uygun görüldü. Yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldım. İnşallah Eskişehirspor maçıyla birlikte yeniden taraftarlarımızın önüne çıkıp, iyi bir başlangıç yapmak istiyorum. Tüm futbolcular ve yönetim olarak, 25 yıldır kazanamadığımız Türkiye Kupası'nı bu yıl kazanmak istiyoruz. Ligde de şampiyon olarak, sezonu çifte kupayla kapatmayı amaçlıyoruz.''



''TRABZONSPOR'U DA YENECEĞİZ''



Semih, Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor ile yapacakları maça da değinerek, Galatasaray ve Beşiktaş'ı yendikleri gibi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Karadeniz ekibini de yeneceklerini iddia etti.



Verilen aradan sonra lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini vurgulayan Semih, ''Trabzonspor bizim 2 puan önümüzde ve iyi futbol oynuyor, ancak Galatasaray ve Beşiktaş'ı yendiğimiz gibi, burada onları da yeneceğimizi düşünüyorum. Skor için '1-0 olsun bizim olsun' diyorum, ama tahminim, 2-1 veya 3-1 biz kazanırız'' şeklinde konuştu.



Güiza ile birlikte oynamaktan memnun olduğunu belirten Semih, ''Güiza olsun, genç İlhan olsun, takımdaki tüm forvet oyuncuları formlarının zirvesinde'' dedi.



