'Semih Fulham'la görüşmüyor'

T24 - Fenerbahçe'de sözleşmesinin tek taraflı uzatılması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmasıyla gündeme gelen, son dönemde başka ekiplerle transfer görüşmeleri yaptığı iddiaları ortaya atılan Semih Şentürk, avukatı vasıtasıyla bir açıklama yaptı.





Şentürk'ün avukatı Şenol Çilek tarafından yapılan yazılı açıklamada, çeşitli basın organlarında çıkan asılsız haberleri üzülerek takip ettikleri belirtilirken, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'la transfer görüşmesi yapıldığı iddiası da yalanlandı.





Semih Şentürk ile Fenerbahçe Kulübü arasındaki olayların çarpıtılması, Semih Şentürk'ün Fenerbahçe ile tüm bağlarını kopardığı ve sezon sonunda ayrılacağı yönündeki asılsız haberler nedeniyle bir açıklama yapmak zorunda kalındığını vurgulayan avukat Şenol Çilek, şu ifadeleri kullandı:





''Müvekkilim Semih Şentürk yaklaşık 11 yıldır Fenerbahçe'de görev yapmakta olup, takımın ikinci kaptanıdır. Kendisinin Fenerbahçeliliği konusunu tartışmaya dahi gerek yoktur. Semih Şentürk, hayatının her alanında Fenerbahçeliliği ile gurur duymuş ve Fenerbahçe formasını giymenin onurunu her zaman dile getirmiştir. Müvekkilimin tek amacı, Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşması ve bunda payı olmasıdır. Elinden gelen tüm gayret ve motivasyonu Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna odaklamıştır.





Müvekkilim hakkında, Premier Lig takımlarından Fulham Kulübü'yle transfer görüşmeleri yaptığı yolunda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Semih Şentürk'ün, Avrupa'nın bir çok kulübünün transfer listesinde olduğu doğru olmakla beraber, kendisi Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusudur ve her zaman ilk tercihi Fenerbahçe'den yanadır."