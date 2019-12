-SEMİH ERDENLİ CELTICS, NEW YORK KNICKS'İ EVİNDE DEVİRDİ NEW YORK (A.A) - 14.10.2010 - Milli Basketbolcu Semih Erden'in de forma giydiği Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Boston Celtics, sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında New York Knicks'i evinde 104-101 mağlup etmeyi başardı. Kevin Garnett, Pau Pierce, Ray Allen gibi yıldızlarla dolu kadrosuna bu yıl Shaquille O'Neal ve Jermaine O'Neal gibi NBA'in iki büyük ismini ve milli basketbolcu Semih Erden'i ekleyen Celtics, bu sezon ligin flaş transferlerinden birisini yaparak bir başka yıldız isim Amare Stoudemire'ı alan New York Knicks ile Manhattan'daki Madison Square Garden'da karşı karşıya geldi. Normal sezon öncesi yapılan hazırlık karşılaşması olmasına rağmen dolu tribünlerin izlediği mücadeleye kenardan başlayan genç oyuncu Erden, sahada 12 dakika 47 saniye kalırken 6 sayı, 1 ribaunt ile karşılaşmayı tamamladı. İlk yarıda Jermaine O'Neal'ın yedeği olarak zaman zaman oyuna giren Erden, ikinci yarıda üst üste iki teknik faul alan ve oyundan atılan Kevin Garnett'in yerine antrenör Doc Rivers tarafından tekrar sahaya sürüldü. New York'un en flaş ismi Amare Stoudemire'ı tutmakla görevlendirilen Erden, rakibine üst üste iki kez faul yapıp, faul sayısını 4'e yükseltince Doc Rivers tarafından saha kenarından sert dille uyarı aldı. Erden, çok atak oynayan Stoudemire'a bir kez daha faul yapınca, Rivers tarafından oyundan alındı ve maç sonuna kadar bir daha oyuna giremedi. Rivers, Erden ile kenarda da konuşmaya devam ederek uyarılarını sürdürdü. New York Knicks karşısında oynamayan, ancak takımı yalnız bırakmayan Shaquille O'Neal da yaptığı hatalar üzerine kenara alınan Semih Erden'in yanına sık sık giderek, onu teselli etti. Son saniyelere kadar çekişme içinde geçen ve her iki takımın da zaman zaman öne geçtiği mücadelede, Celtics, iki önemli ismi Pau Pierce ve Ray Allen'ın maçın son 5 dakikasında gösterdikleri performans ile 104-101 galip geldi. Celtics'de Ray Allen 24, Pau Pierce 20, Rajon Rondo 12, Harangody 16, Kevin Garnett, Semih Erden, Jermaine O'Neal ve Nate Robinson 6'şar sayı ile oynadı. Ev sahibi Knicks'de ise Amare Stoudemire 30, Wilson Chandler 13, Danielo Gallinari ve Walker da 11'er sayı ile karşılaşmayı tamamladı. -ERDEN: ''FAUL PROBLEMİNİ AŞMAM GEREK''- Karşılaşma sonrası soyunma odasında soruları yanıtlayan Semih Erden, NBA'e alışmaya çalıştığını ifade etti. Erden, ''Şu an lige kendimi adapte etmeye çalışıyorum. Çok zor olacağını biliyorum, ancak bunu başaracağıma inancım tam. Faul problemim var, bunu aşmam gerek. Antrenörüm Rivers, Stoudemire'ı savunamayınca ve üst üste fauller yapınca bana uyarıda bulundu ve kenara aldı. Bundan sonra daha dikkatli olacağım'' dedi. Shaquille O'Neal'ın kendisine destek olduğunu ve moralini bozmaması gerektiğini söylediğini anlatan Erden, daha iyi olmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.