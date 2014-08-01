Semih Erden yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Ülker, pota altı rotasyonunu Semih Erden ile güçlendirdi. Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekip ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şöyle:

Takımımız Fenerbahçe Ülker, pota altı rotasyonunu Semih Erden ile güçlendirdi. Tecrübeli oyuncu, ekibimiz ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

28 Temmuz 1986 doğumlu ve 2.10 boyundaki Semih Erden, Darüşşafaka altyapısından yetişti ve ilk kez 2003-2004 sezonunda yeşil siyahlı forma ile 1. ligde mücadele etti. 2004-2005 sezonunu Partizan’da geçiren Semih, sarı lacivertli forma ile 2005-2006’da tanıştı. Tam beş sezon Fenerbahçe formasını terleten Semih Erden, bu süre zarfında üç lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bir de Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferleri gördü. Başarılı pivot, 2008 NBA Draft’ında Boston Celtics tarafından 2. Tur 60. sıradan seçildi.

Fenerbahçe Ülker macerası 2010 yazında son bulan Semih Erden, basketbol kariyerini kıta dışında sürdürdü. NBA’da Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers formalarını terleten Semih, 2011’deki lokavt süresince ülkemizde Beşiktaş Milangaz formasını giydi. NBA’den 2012 yazında ayrılan ve Anadolu Efes’e transfer olan başarılı oyuncu, iki sezondur lacivert beyazlı forma ile mücadele ediyordu.

Milli Takım formasını da başarıyla terleten Semih Erden, 2010’da Dünya İkincisi ünvanını alan kırmızı beyazlıların önemli oyuncularından biriydi. Semih aynı zamanda, U-18 Milli Takımı ile 2004 ve U-20 Milli Takımı’yla 2006 yıllarında Avrupa ikinciliği yaşadı.

Kariyerinin önemli bir bölümünü Fenerbahçe Ülker formasıyla geçiren Semih Erden, yerli oyunculardan kurulu pota altı rotasyonunun önemli parçalarından biriydi. Güçlü fiziği ve uzun kollarıyla çember altında rakipleri için tehdit oluşturan Semih, özellikle ribaund ve savunma katkısı ile dikkat çeken bir uzun oyuncu olarak anılıyor. Semih Erden, bugüne dek ligde 1000 ribaund, 1500 sayı ve 200 maç barajlarını aşan oyunculardan biri.

Semih Erden, Zeljko Obradovic yönetiminde büyük hedefler peşinde koşacak Fenerbahçe Ülker’in 2014-2015 kadrosunda yer alacak. Semih Erden’e "hoşgeldin" der, sarı lacivertli forma altında başarılarla dolu sezonlar dileriz.

Profesyonel Kariyeri:

2003-2004: Darüşşafaka

2004-2005: Partizan

2005-2006: Fenerbahçe

2006-2010: Fenerbahçe Ülker

2010-2011: Boston Celtics / Cleveland Cavaliers

2011-2012: Beşiktaş Milangaz / Cleveland Cavaliers

2012-2014: Anadolu Efes

Lig İstatistikleri:

2005-2006 (Fenerbahçe): 27 maç, 18:24 dakika, 6,4 sayı, 5,4 ribaund, 0,2 asist, 1 blok2006-2007 (Fenerbahçe Ülker): 36 maç, 16:03 dakika, 6,3 sayı, 3,7 ribaund, 0,5 asist, 0,7 blok

2007-2008 (Fenerbahçe Ülker): 31 maç, 19:48 dakika, 7,2 sayı, 4,8 ribaund, 0,6 asist, 0,7 blok

2008-2009 (Fenerbahçe Ülker): 34 maç, 18:41 dakika, 8,1 sayı, 4,2 ribaund, 0,5 asist, 0,7 blok

2009-2010 (Fenerbahçe Ülker): 41 maç, 21:07 dakika, 8,3 sayı, 4,9 ribaund, 1 asist, 0,6 blok

2011-2012 (Beşiktaş Milangaz): 6 maç, 21:14 dakika, 9,1 sayı, 6,0 ribaund, 0,8 asist, 1,1 blok

2012-2013 (Anadolu Efes): 37 maç, 18:50 dakika, 9,4 sayı, 4,7 ribaund, 0,6 asist, 0,6 blok

2013-2014 (Anadolu Efes): 21 maç, 20:39 dakika, 9,8 sayı, 5,3 ribaund, 0,3 asist, 0,6 blok

Avrupa İstatistikleri:

2004-2005 (Partizan-Euroleague): 10 maç, 12:27 dakika, 3 sayı, 2,3 ribaund, 0,4 asist, 0,5 ribaund

2005-2006 (Fenerbahçe-Eurochallenge): 9 maç, 9,1 dakika, 3,4 sayı, 2,2 ribaund, 0,2 asist,

2006-2007 (Fenerbahçe Ülker-Euroleague): 8 maç, 13:41 dakika, 4,5 sayı, 3,1 ribaund, 0,1 asist, 0,1 blok

2007-2008 (Fenerbahçe Ülker-Euroleague): 15 maç, 19:18 dakika, 6,7 sayı, 4,3 ribaund, 0,6 asist, 0,9 blok

2008-2009 (Fenerbahçe Ülker-Euroleague): 12 maç, 19:06 dakika, 6,6 sayı, 4,1 ribaund, 0,7 asist, 0,5 blok

2009-2010 (Fenerbahçe Ülker-Euroleague): 10 maç, 22:18 dakika, 6,2 sayı, 5,4 ribaund, 0,8 asist, 0,9 blok

2011-2012 (Beşiktaş Milangaz-Eurochallenge): 3 maç, 25,0 dakika, 12,0 sayı, 8,3 ribaund, 1,0 asist, 1,7 blok

2012-2013 (Anadolu Efes-Euroleague): 29 maç, 22:44 dakika, 9,2 sayı, 5,6 ribaund, 0,4 asist, 0,8 blok

2013-2014 (Anadolu Efes-Euroleague): 17 maç, 21:31 dakika, 6,6 sayı, 4,7 ribaund, 0,8 asist, 1 blok