-Semih Erden Spor Toto Spor Salonu açıldı İSTANBUL (A.A) - 27.11.2011 - Milli basketbolcu Semih Erden'in ismi verilen spor salonu, Bayrampaşa'da açıldı. Bayrampaşa Belediyesi'nin, Bayrampaşalı milli sporcuların isimlerini spor tesislerine verme projesi kapsamında yapılan spor salonunun açılışına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da katıldı. Açılışa spor kompleksine ismi verilen Semih Erden'in yanı sıra İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Tamer Taşpınar, Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, Basketbol Erkek Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Bogdan Tanjevic, A Milli Basketbol Takımı Menajeri Harun Erdenay, Basketbol Milli Takımlar İdari Menajeri Barbaros Akkaş da katıldı. Törende yaptığı konuşmada, Bayrampaşa'nın futbola, basketbola ve diğer bir çok branşta Türk Milli Takımları'na çok önemli sporcular kazandıran bir ilçe olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, ''Türkiye'nin her tarafında, İstanbul'un her köşesine yapılan her spor tesisi vatandaşlarımızın hakkettiği tesislerdir. Buna kuşku yok. Ama her yer bir hak ediyorsa Bayrampaşa 2 hak ediyor, diye düşünüyorum. Semih Erden kardeşimiz, Hidayet Türkoğlu kardeşimiz basketbolda bu anlamda gururumuz olan isimler. Arda, Emre bunlar da aynı şekilde futbolda Türk milli takımına önemli katkısı olan isimler. Daha nice isimler var, biliyorum. Daha niceleri bu salonlardan yetişecek. Bunu da adım gibi biliyorum'' ifadelerini kullandı. Sporcuların aktif spor yaşamları devam ederken isimlerinin spor salonlarına verilmesini son derece önemli bulduğunu kaydeden Bakan Kılıç, ''Onlar yaşarken, rol model olmaya devam ederken isimleri bu tesislere verilecek ki bu salonlardan yeni yeni gençler yetişip Türk milli takımına, yabancı takımlara milletimizin bayrağını, coşkusunu ve heyecanını taşıyabilsinler'' dedi. Dünyada futbolun İngilizlerin, basketbolun da ABD'lilerin sporu olarak bilindiğini belirten Bakan Kılıç, ''Ama NBA Ligi'ndeki Türk basketbolcuların sayısına ve kalitesine baktığım zaman adeta NBA Basketbol Ligi, Türk Ligi olmaya doğru gidiyor. Gerçekten ABD'de basketbol liginde kendini kabul ettiren bütün kardeşlerimiz sadece kendi adlarına değil aynı zamanda bünyesinden çıkmış oldukları Türk milleti adına da büyük bir temsil görevini yerine getiriyorlar ve Türkler'in de bu oyunu iyi oynadığını, kaliteli oynadığını, nitelikli oynadığını bütün dünyaya ispat ediyorlar'' şeklinde konuştu. Türkiye'de gençliğe ve spora yatırım yapmaya ve gençlerin omuzlarında yeni bir Türkiye'nin inşasına katkı vermeye devam ettiklerini kaydeden Kılıç, ''Hedefimiz gecenin alaca karanlığında, ak sütün içindeki ak kılı seçecek kadar gözü keskin, bilgili ve donanımlı nesillerin yetişmesini sağlayabilmektir. Bu alanda her türlü desteği bize veren, gayretini imkanlarını kaynağını seferber kılan başta Sayın Başbakanımız olmak üzere bütün kurumlara teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Salona ismi verilen milli oyuncu Semih Erden ise yaptığı konuşmada büyük bir gurur yaşadığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. -Bakan Kılıç basketbol atışı yaptı- Konuşmaların ardından gerçekleşen açılış töreninde Bakan Kılıç ve beraberindekiler, genç sporcularla birlikte saha içinde sembolik bir kurdele kestiler. Bakan Kılıç ve beraberindekiler, açılışın ardından basketbol potasına birer atış yaptılar. Bakan Kılıç, Vali Mutlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'ın yanı sıra sağ elindeki sakatlığı nedeniyle sadece sol elini kullanabilen milli oyuncu Erden, yaptığı atışta başarılı olamadılar. Törende, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bakan Kılıç'a işlemeli bir ibrik hediye etti. Daha önce milli futbolcu Arda Turan'ın adını taşıyan spor tesisi açan Bayrampaşa Belediyesi'nin, yakın zamanda da milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun adının verileceği bir tesisi hizmete sokacağı belirtildi. -Semih Erden Spor Toto Spor Salonu- Yapımında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ve Spor Toto Teşkilatı'nın katkıları olan Semih Erden Spor Toto Spor Salonu, 2 bin metrekare taban üzerinde, 5 bin 900 metrekare kullanım alanına sahip bir tesis. Basketbol, voleybol, hentbol branşlarında müsabakalarının yapılacağı salonda, aynı zamanda Türkiye Satranç Federasyonu'nun ulusal organizasyonları da gerçekleştirilecek. Toplam bin seyirci oturma kapasitesine sahip olan salonun, 60 araçlık kapalı otoparkı bulunuyor.