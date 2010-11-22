-SEMİH ERDEN SAYI ATAMADI ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 4 maçla devam edildi. Gecenin en heyecanlı maçında Toronto Raptors, sahasında ağırladığı Boston Celtics'i son saniyelerde bulduğu sayılarla 102-101 yendi. Toronto'da Air Canada Centre'da oynanan maçta, Celtics son 21 saniyeye 101-98 önde girdi. Toronto ekibi Sonny Weems'in basketiyle skoru 101-100'e getirdi. Bitime 13 saniye kala Ray Allen'in topu kaptırmasının ardından Toronto hücumunda 2,7 saniye kala Amir Johnson'a faul yapıldı. Johnson iki serbest atışı da sayıya çevirerek Toronto'yu 102-101 öne geçirdi. Celtics'den Paul Pierce, son saniyede yaptığı atışta başarılı olamadı ve maçı Toronto Raptors 102-101 kazandı. Raptors'da Andrea Bargnani 29 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken, Amir Johnson 17 sayı, 11 ribaunt ile ''double-double'' yaptı. Sonny Weems 16 sayı, Leandro Barbosa 12 sayı attı. Semih Erden'in 11 dakika sahada kaldığı, ancak hiç sayı atamadığı Celtics'de Nate Robinson 22 sayı, Ray Allen ve Paul Pierce 19'ar sayıyla oynadı. Los Angeles Lakers, evinde Golden State Warriors'ı 117-89 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Lakers'ın İspanyol yıldızı Pau Gasol 28 sayı attığı maçta hiç atış kaçırmadı. Gasol, 10 kez kullandığı 2 sayılık atışlarda ve 8 serbest atışta isabet buldu. Lakers'da Kobe Bryant 20 sayıyla, Shannon Brown 17 sayıyla oynadı, Lamar Odom da 15 sayı, 10 ribauntla ''double-double'' yaptı. Warriors'da ise Dorell Wright'ın 16, Jeremy Lin ve Stephen Curry'nin 13'er sayısı mağlubiyeti engellemedi. Gecenin toplu sonuçları şöyle: Toronto Raptors - Boston Celtics: 102-101 Detroit Pistons - Washington Wizards: 115-110 (uzatmada) Sacramento Kings - New Orleans Hornets: 71-75 LA Lakers - Golden State Warriors: 117-89