-SEMİH ERDEN KUAFÖRÜNÜ ABD'YE GETİRTTİ NEW YORK (A.A) - 05.03.2011 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Semih Erden'in transferin son gününde sürpriz bir şekilde transfer olduğu Cleveland Cavaliers, Carmelo Anthony ve Amare Stoudemirelı güçlü New York Knicks'i evinde mağlup etti: 119-115 Transferinin ardından sakatlığı nedeniyle henüz yeni takımının formasını giyemeyen Semih, Cavaliers ile ilk deplasman seyahatine gelerek New York'ta maç öncesi Madison Square Garden'da takımıyla antrenmana katıldı. Semih Erden, Amerika'da kendisini en çok zorlayan noktalardan birinin saç kesimi olduğunu belirtirken, Türkiye'de 5 yıldır kuaförlüğünü yapan Özgür Tombul'u Boston'a getirterek saçını kestirdiğini söyledi. Erden, ''Boston'da iyi bir kuaför bulamadım. Birkaç yere gittim. Çok kötü kestiler saçımı. Ben de bunun üzerine Türkiye'deki kuaförüm olan aynı zamanda da arkadaşım Tombul'u Boston'a çağırdım. Ben saç kesimi gibi, bu tip şeylere önem veren birisiyim. Kişisel bakımı önemli buluyorum. Kuaförüme de rica ettim, beni kırmadı'' dedi.