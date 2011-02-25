-SEMİH ERDEN CLEVELAND'A TRANSFER OLDU NEW YORK (A.A.) - 25.02.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ne (NBA) sezon başında Boston Celtics formasıyla adım atan Milli Basketbolcu Semih Erden, sezon ortasında Cleveland Cavaliers'a takas yolu ile transfer oldu. Ligde henüz ''çaylak'' sezonunu tamamlamadan Ohio kenti takımlarından Cleveland'a transfer olan Erden, Chicago Bulls forması giyen bir diğer Milli Basketbolcu Ömer Aşık'a ''komşu'' oldu. Celtics tarafından 2008 NBA Draft'larında 60. sıradan seçilen Erden, bir yıl opsiyonlu iki yıllık anlaşma imzalamıştı. NBA'de şampiyonluk kovalayan geçen yılın finalisti Boston Celtics, ligde takas transferi için verilen sürenin sona ermesine saatler kala Semih Erden ile birlikte bir diğer çaylak Luke Harangody'i Cavs'a verdi, karşılığında, 2013 ikinci tur oyuncu seçme hakkını aldı. Transferiyle ilgili açıklama yapan Milli Basketbolcu, ''Transfer olduğumu son anda öğrendim. Yeni takımımda tüm gücüm ile oynayıp NBA'de kalıcı olmak için elimden geleni yapacağım'' dedi. Basketbolun Avrupa ve ABD'de taktiksel olarak birbirinden farklı oynandığını ve NBA'in stiline alışmak için zaman gerektiğini belirten Erden, 6 ay kadar formasını giydiği Celtics'te başta Shaq O'Neal olmak üzere tüm oyunculardan çok şey öğrendiğini ifade etti. Cleveland Genel Menejeri Chris Grant ise Semih Erden'in kazanma hırsıyla dolu bir oyuncu olduğunu vurguladı, Semih gibi uzun bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunu, Milli Basketbolcu'yu Cavs formasıyla görmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Türk basketbolunun yetiştirdiği yıldız isimlerden birisi olan henüz 24 yaşındaki Semih Erden, sırasıyla Darüşşafaka, Partizan, Fenerbahçe Ülker formalarını giydikten sonra sezon başında NBA Ligi'ne gelerek Boston Celtics'te oynamaya başlamıştı. Basketbolun en büyük isimlerinden Shaquille O'Neal'ın yedeği olarak Celtics'te oynayan 2.13 boyundaki Milli Basketbolcu, uzun boyu ve atletik yapısı ile Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde uzun yıllar kalıcı olacak isimlerden biri olarak görülüyor. Boston Celtics'te omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle bazı karşılaşmalarda forma giyemeyen Erden, 7 kez ilk beşte başladığı toplam 37 karşılaşmada 4.1 sayı ortalaması ve 2.9 ribaunt ortalaması ile mücadele ediyor. Erden, yeni takımı Cavs ile ilk mücadelesine TSİ ile yarın sabaha karşı 2.30'da New York Knicks karşısında Cleveland'da kendi seyircisi önüne çıkacak.