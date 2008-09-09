Semih el yakıyor

Fener, Avrupa'nın devlerinin peşine düştüğü süper yıldızı Semih Şentürk için servet istedi...



Fenerbahçe, Avrupa'nın peşinden koştuğu Semih'in fiyatını belirledi. Sarı-Lacivertliler'in Semih'i isteyen Stutgart'a, "15 milyon euro getirin verelim" dediği ortaya çıktı. Yönetim, golcüsüne Guiza'nın üzerinde bir fiyat biçerek büyük jest yaptı. Kral'a Alman kulübünden sonra Roma da talip oldu.



Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in Stuttgart'tan gelen teklife, "15 milyon euro getirirseniz Semih'i alırsınız" yanıtı verdiği öğrenildi. Yönetim milli golcü için, 14 milyon euroya aldığı Güiza'nın üzerinde bir fiyat biçerek jest de yaptı.



Milli Takım ve Fenerbahçe'de attığı gollerle Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Semih Şentürk'ün fiyatı el yakıyor... Sarı-Lacivertli yönetimin geçtiğimiz günlerde Alman kulübü Stuttgart'tan gelen teklife, "15 milyon euro getirirseniz Semih'i alırsınız" yanıtını verdiği ortaya çıktı. Almanlar'ın bu ücreti fazla bulduğu ve en fazla 7 milyon euro verebileceklerini söyledikleri gelen haberler arasında.



YÖNETİM GÖNÜL MÜ ALIYOR!



Fenerbahçe yönetiminin Semih için 15 milyon euro talep ederek jest yaptığı da belirtiliyor. 14 milyon euroya transfer edilen Daniel Güiza'nın zaman zaman gölgesinde kalan ve yedek kulübesinde oturduğu için kırgın olan Semih'e İspanyol futbolcunun üzerinde fiyat biçilmesi, "Yönetim gönül alıyor" şeklinde yorumlandı. Milli futbolcunun sözleşmesi 2010 yılında sona eriyor.



SEMİH ÇOK SICAK BAKIYOR



Her seferinde güçlü bir Avrupa takımında oynamak istediğini söyleyen Semih ise şu anda transferi konusunda sessiz kalmayı tercih ediyor. Fakat yıldız futbolcunun yakın çevresine, "Fenerbahçe benim yuvam ve çok mutluyum. Fakat Avrupa hedefim var. Eğer kulübüme para kazandıracaksam sezon sonunda gitmek isterim" dediği öğrenildi.



Roma da istiyor



İtalyan kulübünün, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.



Stuttgart'tan transfer teklifi alan Semih Şentürk'ün son talibi Roma oldu... İtalyan ekibinin hocası Luciano Spalletti'nin milli futbolcuyu çok istediği ve ocak ayında girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Çizme basını da, "Roma, Türkler'in yeni kralını istiyor" ifadesini kullandı.



