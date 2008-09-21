Semih dönüyor...



Fenerbahçe Kulübü, sakatlığı nedeniyle son üç maçta takımdaki yerini alamayan Semih Şentürk'ün 23 Eylül Salı gününden itibaren antrenmanlara başlayacağını açıkladı.





Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, sol ayak bileğinde darbeye bağlı kısmi bağ incinmesi nedeniyle sarı-lacivertli ekibin Turkcell Süper Lig'de Hacettepe ve Gençlerbirliği, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de Porto maçlarında forma giyemeyen golcü futbolcunun, salı günü antrenmana çıkacağı bildirildi.



Fenerbahçe, Semih'in forma giyemediği 3 maçın 2'sinde rakiplerine yenilirken, 1 de galibiyet elde etti. Fenerbahçe Futbol Takımı, Turkcell Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 23 Eylül Salı günü sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

