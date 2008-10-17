Semih 'dalya' diyecek

Sezon Oynadığı maç Attığı gol 2000-2001 1 - 2002-2003 13 3 2003-2004 13 1 2004-2005 2 - 2005-2006 22 9 2006-2007 18 1 2007-2008 27 17 2008-2009 3 1 Toplam

Birinci Lig'de Fenerbahçe formasını 99 kez giyip, rakip fileleri 32 kez havalandıran Semih, takımının Turkcell Süper Lig'de deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçta görev alması durumunda, sarı-lacivertli formayla 100. maçını oynayacak.Fenerbahçe PAF Takımı'na 1999-2000 sezonunda İzmir'in Özçamdibispor takımından transfer edilen Semih, 2001-2002 sezonunda kiralık olarak İzmirspor'da forma giydi. 2002-2003 sezonu da dahil, dönem dönem A ve PAF takım maçlarında görev alan, 2003-2004 sezonundan itibaren tamamen A takım forması giymeye başlayan forvet oyuncusu, sarı-lacivertli ekipte geçen sezon adeta patlama yaptı.PAF Ligi'nde 2000-2001 sezonunda ''Gol Kralı'' olan, geçen sezon da Turkcell Süper Lig'de krallık tacını takan Semih, Aykut Kocaman'ın ardından 13 sezon sonra Fenerbahçe'nin gol kralı Türk futbolcusu oldu.2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde attığı kritik gollerle de A Milli Takım'ın etkili isimlerinden birisi olan Semih, bu sezon sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçlarda Fenerbahçe'de yokluğunu fazlasıyla hissettirdi.Bu sezon forma giydiği 3 maçta toplam 139 dakika sahada kalan Semih Şentürk, lig (1) ve Avrupa Şampiyonlar Ligi ön eleme (5) maçlarında toplam 6 gole imzasını attı.Semih Şentürk'ün Fenerbahçe formasıyla, A takımla Birinci Lig'de çıktığı maçlar ve attığı goller sezon sezon şöyle: