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Spor

Semih çalışmalara başladı

Fenerbahçe'nin milli futbocusu Semih Şentürk, sakatlığının düzelmesinin ardından takımla birlikte çalışmalara başladı.

02 Ocak 2009 02:00


Fenerbahçe'nin milli futbocusu Semih Şentürk, sakatlığının düzelmesinin ardından takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Fortis Türkiye Kupası'nda 7 Ocak Çarşamba günü Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli futbolcular, 1 günlük iznin ardından Samandıra Tesisleri'nde teknik direktör Luis Aragones yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda oyuncular, kondisyon hareketlerinin ardından, bir birlerini sırt, omuz ve kucaklarında taşıyarak kısa mesafede deparlar attı. Daha sonra saha kenarında yaklaşık 3,5 kilometre kademeli koşu yapan futbolcular, açma germe hareketleriyle çalışmayı tamamladı.

İdmana, evlenecek olan Emre Belözoğlu dışındaki tüm oyuncular katılırken, sakatlığı düzelen Semih de takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçeli futbolcular, saat 16.30'da gerçekleştirecekleri antrenmanın ardından, Emre Belözoğlu'nun düğününe katılacak.

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