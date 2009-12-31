Semih bombası

T24 -





Fenerbahçe ile 'nöbetçi golcü' arasında soğuk savaş! Vatan'ın haberine göre F.Bahçe önceki gün Semih’in mukavelesini ‘opsiyon’ hakkını kullanıp 1 yıl daha uzatmıştı. Ama Semih “Bana sormadılar. Bu sözleşmeyi kabul etmem” diye federasyona dilekçe verdi. Yani ‘Nöbetçi golcü’ F.Bahçe’de kalmak istemediğini resmen ilân etmiş oldu.





F.Bahçe taraftarları, birkaç gün önce Semih Şentürk’ün sözleşmesi uzatılınca çok sevinmişti. Çünkü oyuncunun adı G.Saray ve Beşiktaş’la bile anılıyordu. Ardından bu nikâh tazelemenin ‘tek taraflı aşk’ olduğu ortaya çıkınca, ilk tepki de durumdan habersiz olan Semih’ten geldi ve 26 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin opsiyon kullanılarak 2011’e kadar uzatılmasını Türkiye Futbol Federasyonu’na yolladığı dilekçeyle kabul etmedi. Fakat dava eden kişinin ‘Doğuştan F.Bahçeli’ olarak bilinen Semih Şentürk olması olayı daha da ilginç kılıyor.





31 Aralık son gündü





Birkaç gün önce federasyona sözleşmeyi gönderen F.Bahçeli yetkililerin bu adımına karşılık Semih’in avukatı dün federasyona verdiği dilekçe ile 1 yıllık kontrat uzatmanın tescil edilmemesi gerektiğini söylerken dilekçede, “Sözleşmemde opsiyon var ama bu opsiyon benim rızam olmadan uzatıldı. Bu yeni sözleşmenin geçerli olmamasını istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim” ifadesi yer aldı, TFF ise bu dilekçeyi hemen Hukuk Kurulu’na gönderdi.





Peki yönetim niye böyle bir hamle yaptı? Sebebi basit.. Semih’in kontratı haziranda bitiyor ve 1 yıllık opsiyon hakkı da 31 Aralık’ta doluyordu. Eğer bu opsiyon kaybedilseydi, belki de Semih’in başka bir kulübe gidişini çaresizce izleyecekti..





FIFA Semih'in yanında





Hatırlanacağı gibi F.Bahçe, geçtiğimiz yıl da Aurelio’nun sözleşmesini opsiyonla tek taraflı uzatmış, milli oyuncu R.Betis’e imza attıktan sonra da iki taraf arasındaki hukuk süreci başlamıştı. Aurelio’ya 5 milyon TL ceza çıkmış, ardından ise Tahkim Kurulu tarafından bozulmuştu.





FIFA da ne olursa olsun bu gibi anlaşmazlıklarda oyuncunun tarafında yer alıyor ve futbolcunun muvaffakatnamesi alınmadan opsiyon kullanılarak kontratın uzatılmasını kabul etmiyor.





Fenerbahçe'nin şansı az





Yani uzatılan bu kontrat sonrası doğacak hukuki dönemde Semih’in eli oldukça güçlü gözüküyor. Semih Şentürk, tıpkı Aurelio’daki gibi Avrupa’da bir kulübe imza attığı an, uzatılan 1 yıllık sözleşme de iptal olacak. Türkiye’de bir kulüp isterse de, Avrupa’ya gidip 1 ay sonra geri dönebilir.