Semih: Arda'ya yakıştıramadım



Fenerbahçeli Semih Şentürk, Arda'nın kendisine küfür ettiğini ve yumruk attığını iddia ederek, "Bu çirkinlikleri Arda gibi bir insana yakıştıramadım" dedi.



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Semih Şentürk, derbi maçta yaşanan olaylarla ilgili olarak, ''Arda'nın bana dönüp yumruk atmasını çok çirkin buluyorum'' dedi.



Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Semih, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördüğünü belirterek, olayların yaşandığı anı şöyle anlattı: ''Ben orada Arda'yı ayırmaya çalıştım ve arkadan çektim. Biraz sert bir ayırma olabilir ama dönüp bana yumruk atmasını çok çirkin buluyorum. Galip gelemeyince birden çılgına dönmelerini çirkin olarak nitelendiriyorum. Arda gibi bir insana yakıştıramadım. Dışarıda görüştüğüm bir insan. Ama nedense bu statta bu olaylar oluyor. Galip gelemeyince taraftarların gazına geliyorlar.''



Galatasaraylı futbolcuların, taraftarlarına şirin görünmek için bu tip davranışlarda bulunduklarını savunan Semih, ''Bizden birisi Ayhan'a veya Emre'ye küfür etti mi? Arda ve Sabri'nin, taraftarına şirin gözükmek için burada bizlere küfür etmeleri çok yanlış. Çok samimi söylüyorum, Arda saha içinde bana küfür etti. Bugün neden böyle şeyler yaptı, çok üzüntülüyüm. Şu andan itibaren aramızda kan davası gibi birşey yok ama benden küçük olduğu için gelip özür dilemesini beklerim'' dedi.



