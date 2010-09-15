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Spor

SEMİH ANTRENMANA ÇIKMADI İSTANBUL (A.A)

15 Eylül 2010 23:13

-SEMİH ANTRENMANA ÇIKMADI İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını  antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.  Sarı-lacivertlilerde dün yapılan antrenmanda sol ayak bileği burkulduğu için idmanı yarıda bırakan Semih'in durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı olarak bugün idmana çıkarılmadığı ve tedavisine tesislerde devam edildiği bildirildi. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Yobo ve Mert, ayrı ayrı bireysel oyuncu antrenör Dolu Arslan yönetiminde sahada koşu yaptı. Tedavisi süren Uğur ile İspanya'da tedavi olan Güiza idmanda yer almadı. -KAZIM'I AS TAKIMDA DENEDİ- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bir süredir kadroya almadığı Kazım'ı bu akşamki antrenmanda as takımda orta sahanın sağında denedi. Kazım, antrenmanda yapılan çift kale maçta orta sahada Emre, Selçuk ve Stoch'la birlikte oynadı, Niang'ın arkasında ise yine Alex yer aldı. Gökhan Gönül de yine sağ kanatta görev yaptı. Kocaman, Lugano ve Bilica'yı ise antrenman maçında birlikte oynattı. -YÖNETİCİLER İDMANDA- Fenerbahçe'nin hafta sonunda Beşiktaş'la yapacağı derbi maç öncesi bazı yöneticiler idmanı izledi. Yöneticiler Abdullah Kiğılı, Serhat Çeçen ve Ömer Temelli oyunculara moral verdi.

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