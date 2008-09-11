Semih Ankara'da yok

Fenerbahçe'de Hacettepespor ile yapılacak maç öncesi dün oynanan milli maçta sakatlanan Semih Şentürk'ün durumu belirsizliğini koruyor.



Topuğundan sakatlanan golcü futbolcunun durumu bugün çekilecek Mr ve yapılacak akşam antremanının ardından kesinleşeceği belirtildi.



Öte yandan kemiğinde ödem bulunan Edu bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Başarılı defans oyuncusunun Porto'ya karşı da forma giyemeyeceği tam olarak iyileşmesi için 2 haftaya ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Brezilyalı defans oyuncusunun Partizan ile oynanan rövanş maçında sakatlandığı ve ardından oynanan Gaziantep maçında ağrılar için forma giydiği için sakatlığının iyileşme sürecinin uzadığı öğrenildi.



Öte yandan sarı lacivertlilerin yeni transferi Josico, Hacettepe ile yapılacak karşılaşmanın 18 kişilik kadrosunda yer alacak. Teknik direktör Aragones'in bu futbolcunun antremanlardaki performansından memnun kaldığı ve bu futbolcuyu maçın gidişatına gröe sahaya sürebileceği belirtildi.



Sarı lacivertli takım yarın saat:18:10'da özel uçak ile Sabiha Gökçen Havalimanın'dan Ankara'ya hareket edecek.