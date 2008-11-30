Semih ameliyat oluyor

Fenerbahçe'de, sağ dizinde sakatlığı bulunan futbolcu Semih Şentürk'ün yarın ameliyat edileceği açıklandı.



Daha önce kontrol için yarın Almanya'ya gidebileceği bildirilen sarı-lacivertli futbolcunun, yapılan kontroller neticesinde ameliyat edilmesine karar verildiği bildirildi.



Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından bu sabah yapılan kontrolün ardından ameliyata karar verildiği, yarın sabah Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde Semih'in sağ dizine artroskopi yapılacağı ifade edildi.



Turkcell Süper Lig'in 11. haftasında 15 Kasım 2008'de Ankaraspor ile yapılan maçın 15. dakikasında sakatlanan Semih'in, çekilen MR'ı sonucunda dizinde kemik ödemi olduğu açıklanmıştı.



Fenerbahçe Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Taşer'in bu sabah tesislerde Semih'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Emre ve Guiza'yı da kontrol ettiği bildirildi. Beşiktaş maçında darbeye bağlı ağrı şikayeti bulunan Güiza'nın sağ ayak kemiğinde şişlik bulunduğu, bu nedenle MR'ının çekileceği kaydedildi.



Bu arada, Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex'in eşi Daianne'ye de sol dizindeki problem nedeniyle yarın artroskopi yapılacağı bildirildi

