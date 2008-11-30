T24 LogoT24 Logo
Spor

Semih ameliyat oluyor

Fenerbahçe'de, sağ dizinde sakatlığı bulunan futbolcu Semih Şentürk'ün yarın ameliyat edileceği açıklandı.

30 Kasım 2008 02:00

Fenerbahçe'de, sağ dizinde sakatlığı bulunan futbolcu Semih Şentürk'ün yarın ameliyat edileceği açıklandı.

Daha önce kontrol için yarın Almanya'ya gidebileceği bildirilen sarı-lacivertli futbolcunun, yapılan kontroller neticesinde ameliyat edilmesine karar verildiği bildirildi.

Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından bu sabah yapılan kontrolün ardından ameliyata karar verildiği, yarın sabah Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde Semih'in sağ dizine artroskopi yapılacağı ifade edildi.

Turkcell Süper Lig'in 11. haftasında 15 Kasım 2008'de Ankaraspor ile yapılan maçın 15. dakikasında sakatlanan Semih'in, çekilen MR'ı sonucunda dizinde kemik ödemi olduğu açıklanmıştı.

Fenerbahçe Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Taşer'in bu sabah tesislerde Semih'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Emre ve Guiza'yı da kontrol ettiği bildirildi. Beşiktaş maçında darbeye bağlı ağrı şikayeti bulunan Güiza'nın sağ ayak kemiğinde şişlik bulunduğu, bu nedenle MR'ının çekileceği kaydedildi.

Bu arada, Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex'in eşi Daianne'ye de sol dizindeki problem nedeniyle yarın artroskopi yapılacağı bildirildi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24