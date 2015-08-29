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Şemdinli'ye özel eğitimli askeri birlikler sevk edilliyor

Bölgeye gelen komando birlikleri, mayına dayanıklı 'Kirpi' diye tabir edilen zırhlı araçlarla taşındı

29 Ağustos 2015 22:30

Son zamanlarda bölgede yaşanan olaylar nedeniyle Hakkari'nin Şemdinli ilçesine özel eğitimli birlikler sevk ediliyor. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sık sık yapılan eylemlerin ardından dün gece yarısı bölgeye aralarında komandoların da olduğu özel eğitimli askeri birlikler sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, ilçede gün boyu hareketlilik yaşanırken, gelen komando birliklerinin mayına dayanıklı 'Kirpi' diye tabir edilen zırhlı araçlarla taşındığı görüldü. Gelen komando birliklerinin bölgedeki stratejik noktalara yerleştirileceği ve her an operasyonlara hazır şekilde bekletildiği belirtildi.

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