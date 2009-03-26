Şemdinli’nin kayıp savcısı Bosna’da

Şemdinli iddianamesinde dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt’ı ’örgüt liderliği’ ile suçladıktan sonra meslekten ihraç edilen eski Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya’nın Bosna’ya uçtuğu anlaşıldı.



Şemdinli soruşturmasını yürüttükten sonra Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından meslekten çıkartılan, hakkında açılan dört tazminat davasında 20 bin lira kaybeden, bir tazminat davası karar aşamasına gelen eski Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya’nın 1 yıl önce ailesiyle Türkiye’yi terk ettiği ortaya çıktı.



Eşi ve 3 çocuğuyla çıktı



Hürriyet gazetesinin haberine göre 10 Şubat 2008’de eşi ve 3 çocuğuyla THY’ye ait tarifeli bir uçakla Saraybosna’ya uçan Ferhat Sarıkaya, bir daha geri dönmedi.



Türkiye, Sarıkaya’yı ilk defa, dönemin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın hakkında önce tarihi eser kaçakçılığı, ardından çete suçundan hazırladığı iddianameyle tanıdı.



Umut Kitabevi davası



Ardından, Ferhat Sarıkaya, 2005’de üst rütbeli bazı subaylarla ilgili suçlayıcı ifadelerin yer aldığı Şemdinli Umut Kitabevi’ndeki patlamayla ilgili iddianamesiyle gündeme geldi. Bu iddianame sonrası meslekten çıkarılan Sarıkaya hakkında bundan sonra peş peşe tazminat davaları açıldı. Tazminat davalarının gerekçesi, imzasız ihbar mektupları ile dayanak teşkil edilmiş, aşiret ağaları ile üst rütbeli komutanların kaçakçılıkta işbirliği yaparak büyük kazanç elde ettikleri iddiasının Şemdinli İddianamesi’nde yer almasıydı.



Sarıkaya, açılan davalar sonrası, Şırnak Jandarma Komutanı Albay Habib Doğar, Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı emekli Tümgeneral Ali Karababa, halen Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Ahmet Yavuz ve Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi eski Başsavcısı Nihat Çakar’a 5’er bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu.



Avukatlar da bulamadı



Ancak davaları kaybeden Sarıkaya bulunamadı, tahsil için Sarıkaya’nın peşine düşen avukatlar, hiçbir bilgi elde edemedi. ABD’ye gittiği söylenen Sarıkaya’nın izini Hürriyet buldu.



Polis ve gümrük kayıtlarına göre Sarıkaya, 10 Şubat 2008’de eşi Kezban Sarıkaya ve 3 çocuğuyla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan, THY’nin tarifeli uçağıyla Saraybosna’ya uçtu. Sarıkaya ve ailesi 1 yılı aşkın süredir Türkiye’ye dönmedi.



Gizli tanık mı oldu?



Öte yandan Sarıkaya hakkındaki iddialar sürüyor. Bir iddiaya göre Ferhat Sarıkaya tanık koruma programına alındı. Yurtdışına gönderilen Sarıkaya, estetik operasyon geçirdi. Başka bir iddiaya göre Sarıkaya tanık koruma programı çerçevesinde yeni bir kimlik aldı ve Ergenekon davasının gizli tanıklarından biri oldu. Diğer bir iddiaya göre Sarıkaya’nın Saraybosna’ya gitmesi bir şaşırtmaca. Sarıkaya ailesi Saraybosna üzerinden ABD’ye gitti.

