Şemdinli'nin Altınsu Köyü'nde kısmi sokağa çıkma yasağı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'ne bağlı Altınsu Köyü, Dereboyu ve Elde mahalleleri ile İncesu mezrasında, yaklaşan Kobani olaylarının yıldönümü öncesi 12 gün süreyle saat: 22.00-05.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hakkari Valiliği, Şemdinli\'nin Altınsu Köyü, bağlı 2 mahellesi ve 1 mezrasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu Mezrası mülki sınırları içerisinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve 6-7 Ekim kobani olaylarının yıl dönümünün yaklaşması sebebiyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu Mezrası Mülki sınırları içerisinde 29.09.2017 tarihinden 10.10.2017 tarihine kadar 12 (on iki) gün süre ile saat:22.00’dan saat:05.00’a kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu Mezrası Mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır\"