Şemdinli'den çekilmeye başlayan PKK'lılardan geriye kalanlar

Çözüm süreci kapsamında PKK’lılar sınır dışına çekilmeye Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinden başladı. İlk hareketlilik, Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Türkiye- İran - Irak sınırının kesiştiği Gediktepe’de yaşandı.

Sayıları 5-10 arasında değişen PKK’lı gruplar, Irak topraklarında bulunan ve sınıra yaklaşık 20 km uzaklıktaki Hakurk kampına gitmek üzere yola çıktı. Şemdinli’ye 80 km uzaklıktaki Aktütün köyüne yakın olan Çarçel bölgesinden hareket eden gruplar, Irak topraklarındaki Basyan ve Avaşin kamplarına doğru gitti. Bu kamplarda verilecek molanın ardından PKK’lıların Çemço’ya gidecekleri belirtildi. PKK’nın en fazla eylem yaptığı bölgelerden Şemdinli’den çekilmede en yoğun hareketlilik ise Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik beldesinin dağlık kesiminde gözlendi. PKK’lılar Irak topraklarındaki Kaniyareş Kampı’na yöneldi.

Hakkâri’nin Irak sınırında bulunan ve Kuzey Irak’taki PKK kamplarına en yakın yer olan Çukurca ilçesi kırsalındaki PKK’lılar da Irak’a geçmeye başladı. Bu bölgedeki ilk çekilme ise Yüksekova ile Çukurca arasında kalan ve boşaltılmış olan Uzundere bölgesinde gözlendi.

PKK’lı gruplar çekilirken, BDP tarafından oluşturulan komisyonlar da bölgedeki çalışmalarına başladı. Şemdinli’de oluşturulan 6 ayrı izleme komisyonu çeşitli bölgelere dağılarak hareketliliği takip etti.