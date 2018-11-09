Şemdinli'deki üs bölgesinde patlama: 4 şehit, 20 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyünde bulunan Süngü Tepe üssünde patlama meydana geldi. Saat 17:00 sıralarında meydana gelen patlamada yaralanan askerlerin olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Tyayip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılında Beştepe'de düzenlenen 10 Kasım programında, patlamada yaralanan askerlerden 4'ünün yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7 askerin arandığı, 25 askerin de yaralı olduğu ifade edilmişti.

Bakanlık, patlamanın 'ağır silah mühimmatından kaynaklanan bir kaza' olduğunu duyurdu. Valilik açıklamasında, patlamanın 'arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu' gerçekleştiği kaydedildi. Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamanın ardından Hakkari'ye geldi.

Hakkari'nin Şemdinli Sulh Ceza Hakimliği, Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki olaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.

DHA'nın haberinde, yaralı askerlerin helikopterden indirildikten sonra hazır bekleyen ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.

Valilik açıklamasında şu ifade yer aldı:

"Bugün Şemdinli ilçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personelimiz yaralanmıştır."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu bilgilere yer verildi:

"Hakkari’de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Üs bölgesinde meydana gelen patlama öncesinde, ajanslardan Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan PKK hedeflerine Hudut Alay Komutanlığı'ndan yoğun top atışı yapıldığı bilgisi geçilmişti.

Twitter'da AKP Şemdinli Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğunu belirten Aram Kayran, yaralıların yanı sıra hayatını kaybedenler de olduğunu iddia etti. Kayran, şu paylaşımda bulundu:

Yayın yasağı getirildi

Hakkari'nin Şemdinli Sulh Ceza Hakimliği, Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki olaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.