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Şemdinli'deki saldırı: 2 şehit ŞEMDİNLİ (A.A)

12 Eylül 2011 13:18

-Şemdinli'deki saldırı: 2 şehit ŞEMDİNLİ (A.A) - 12.09.2011 - Hakkari Valisi Muammer Türker, Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK üyelerince Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda 1 polis ve 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.  Vali Türker, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde teröristlerce İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırı düzenlendiğini belirterek, ''Saldırıda 1 polis ve 1 asker şehit oldu, 3 vatandaşımız da hayatını kaybetti'' dedi. Türker, olayla ilgili detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını kaydetti.  Saldırıda 7'si jandarma personeli 10 kişi de yaralanmıştı.

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