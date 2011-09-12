-Şemdinli'deki saldırı: 2 şehit ŞEMDİNLİ (A.A) - 12.09.2011 - Hakkari Valisi Muammer Türker, Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK üyelerince Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda 1 polis ve 1 askerin şehit olduğunu bildirdi. Vali Türker, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde teröristlerce İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırı düzenlendiğini belirterek, ''Saldırıda 1 polis ve 1 asker şehit oldu, 3 vatandaşımız da hayatını kaybetti'' dedi. Türker, olayla ilgili detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını kaydetti. Saldırıda 7'si jandarma personeli 10 kişi de yaralanmıştı.