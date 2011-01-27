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ŞEMDİNLİ'DEKİ KAZIDA BİR BULGUYA RASTLANMADI  ŞEMDİNLİ (A.A)

27 Ocak 2011 20:59

-ŞEMDİNLİ'DEKİ KAZIDA BİR BULGUYA RASTLANMADI  ŞEMDİNLİ (A.A) - 27.01.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 1994 yılında 12 köylünün öldürülerek Derecik Taburuna gömüldüğü iddiaları üzerine ikinci kez yapılan kazı çalışmaları tamamlandı.  Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı ile iki gizli tanık, Hakkari Barosu avukatları ve adli tıp uzmanlarının katılımıyla Derecik Taburu'nda bulunan bölgede saat 14.30 sıralarında başlayan kazı çalışmaları, yaklaşık 3 saat sürdü. Şemdinli Belediyesine ait kepçe tarafından iki gizli tanığın gösterdiği iki ayrı noktada yapılan kazıda, herhangi bir bulguya ulaşılamadı.   Hakkari Barosu Avukatı Mehmet Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, gizli görgü tanıklarının gösterdiği iki noktada kepçelerle kazı yapıldığını anlatarak, şunları söyledi:  ''Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Gizli tanıkların beyanları doğrultusunda, şüphelilerin kim olduğu tespit edildi. Soruşturma aşaması devam ediyor. Sanırım bu şüpheliler hakkında yasal işlem yapılacak ve haklarında dava açılacaktır.'' Şemdinli'ye bağlı Derecik beldesi Ormancık köyünden alınan 12 köy korucusunun, 1994 yılında öldürülüp gömüldüğü iddiaları üzerine, 21 Temmuz 2009'da da Derecik Taburu'nda kazı çalışması yapılmış, o dönemde Derecik'te vatani görevini yapan ve kimliği açıklanmayan kişinin çizdiği krokiye göre yapılan kazıda, herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

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